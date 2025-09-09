Chiều 9/9, ông Trần Quang Trung, trưởng thôn 1, xã Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, sáng cùng ngày, ông P.V.N. (sinh năm 1974, trú thôn 1) chèo thuyền ra mép sông để cắt cỏ mang về cho cá ăn.

Tuy nhiên, đến 11h cùng ngày, khi không thấy anh N. về nhà nên người thân đi tìm, đến bờ sông, vợ ông N. phát hiện chiếc thuyền của chồng vẫn neo cạnh bờ nhưng không thấy người. Đi dọc mép sông để tìm kiếm, người vợ phát hiện chồng nằm bất động bên cạnh một tổ ong, trên người có nhiều vết đốt.

Người thân ông N. đau đớn trước sự việc. Ản: T.Lương

Người vợ hoảng sợ gọi mọi người trong thôn đến giúp, sau đó ông N. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Anh Sơn. Tuy nhiên, do tình trạng các vết thương quá nặng nên ông N. không qua khỏi.

Theo ông Trần Quang Trung, Trương thôn 1, gia đình anh N. thuộc diện hộ cận nghèo của xã. "Vợ chồng ông N. có 3 người con, một cháu đã lập gia đình, hai cháu còn đi học. Bố ông N. năm nay cũng đã hơn 90 tuổi. Hiện bà con trong thôn tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân”, ông Trung chia sẻ.

Ông Nguyễn Công Thắng, Chủ tịch UBND xã Anh Sơn, xác nhận sự việc trên và cho biết, lãnh đạo địa phương đã cử cán bộ tới thăm hỏi, động viên, đồng thời phối hợp cùng bà con hỗ trợ gia đình lo tang lễ.