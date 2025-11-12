Ngày 12/11, Công an phường Tân Thành cho biết vừa hỗ trợ một người đàn ông quốc tịch Pháp gốc Việt tìm lại được cô ruột sau hơn 13 năm mất liên lạc.

Ông Bùi Hoàng Tùng (đứng giữa) đoàn tụ cùng cô ruột sau hơn 13 năm xa cách. Ảnh: Công an Tân Thành

Trước đó, vào trưa 10/11, ông Bùi Hoàng Tùng (48 tuổi, quốc tịch Pháp) đến Công an phường Tân Thành nhờ giúp đỡ tìm người thân. Ông Tùng cho biết, từ năm 2012, sau khi gia đình sang Pháp định cư, ông đã mất liên lạc với cô ruột tên Đường Nga, dù nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường Tân Thành đã chỉ đạo Đại úy Nguyễn Bảo Trung, Cảnh sát khu vực, nhanh chóng xác minh, rà soát thông tin công dân có tên Đường Nga tại khu vực ấp Trảng Lớn, Phú Mỹ, Châu Thành (cũ) theo nội dung ông Tùng cung cấp.

Qua đối chiếu cơ sở dữ liệu dân cư, lực lượng công an phát hiện bà Đường Thị Mỹ Nga (62 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường Tân Thành, TPHCM) có thông tin trùng khớp với người thân mà ông Tùng tìm kiếm.

Trưa cùng ngày, Đại úy Trung đã trực tiếp liên hệ, hỗ trợ ông Tùng đến nhà bà Nga. Cuộc gặp gỡ sau hơn 13 năm xa cách khiến hai cô cháu xúc động, nhận ra nhau trong niềm vui đoàn tụ.

Ông Tùng gửi thư cảm ơn Công an phường Tân Thành và Đại úy Nguyễn Bảo Trung đã giúp ông tìm lại người thân sau quãng thời gian dài xa cách.