Sáng 20/11, trao đổi với VietNamNet, Trung tá Nguyễn Xuân Thắng – Trưởng Công an phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đang điều tra vụ chiếm giữ trái phép tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 10/11, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (trú Khóm Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) thực hiện giao dịch chuyển tiền cá nhân qua ứng dụng Mobile Banking.

Trong quá trình thao tác, do lỗi mạng, chị Thủy chuyển nhầm 499.999.999 đồng vào tài khoản mang tên N.T.L.

Người phụ nữ chuyển nhầm tiền vào tài khoản người khác. Ảnh minh họa.

Sau khi phát hiện sự việc, chị Thủy đã sao kê, kiểm tra lại giao dịch và xác định số tiền này được chuyển nhầm vào tài khoản của ông N.T.L (trú phường Quảng Trị).

Chị nhiều lần gọi điện, nhắn tin và trực tiếp gặp ông L. để đề nghị hoàn trả nhưng người này không hợp tác nên trình báo công an.

“Qua tiếp nhận tin báo, công an phường đã làm việc, tuy nhiên ông L. trốn tránh, chưa phối hợp để hoàn trả số tiền nêu trên”, Trung tá Thắng thông tin.

Chiều 19/11, tại nhà ông L., Công an phường Quảng Trị đã tiến hành tống đạt các văn bản tố tụng liên quan đến vụ việc.

Theo công an, việc không trả lại tiền của người khác chuyển nhầm là hành vi vi phạm pháp luật. Hiện công an phường đang tiếp tục điều tra vụ việc theo đơn tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị Thu Thủy theo đúng quy định.