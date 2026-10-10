Phát hiện hai cháu bé ngã xuống sông, ông N.T.K. (67 tuổi, trú xã Giao Thủy) nhảy xuống cứu. Hai cháu được đưa lên bờ an toàn, còn ông K. tử vong.

Ngày 10/10, lãnh đạo xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình xác nhận một người đàn ông trên địa bàn tử vong sau khi cứu hai cháu bé bị ngã xuống sông.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Xã Giao Thuỷ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h20 cùng ngày, hai cháu N.T.T.L. và Đ.B.H. (cùng sinh năm 2012) đi xe đạp trên đường thì không may ngã xuống sông tiêu nước và cấp nước nội đồng, đoạn gần cống họ Phan, thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy.

Thời điểm này, ông K. đang đi xe đạp trên đường ven sông. Phát hiện hai cháu gặp nạn, ông đạp xe lên phía trước rồi nhảy xuống nước cứu người.

Người dân xung quanh sau đó phát hiện sự việc, cùng hỗ trợ đưa hai cháu bé và ông K. lên bờ. Hai cháu được cứu an toàn, còn ông K. đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chức năng đưa thi thể ông K. về gia đình lo hậu sự.

Theo lãnh đạo xã Giao Thủy, địa phương đang hoàn thiện thủ tục khen thưởng đột xuất nhằm ghi nhận hành động dũng cảm cứu người của ông K., đồng thời trình UBND tỉnh Ninh Bình và Sở Nội vụ xem xét hình thức khen thưởng phù hợp.