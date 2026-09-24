Ngày 24/9, Bộ Công an thông tin, Công an phường Duy Hà và Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra địa điểm kinh doanh của TikTok shop “Ruou Cốm Tây Bắc”.

Cơ sở đặt tại một căn hộ thuộc khu đô thị Đồng Văn Xanh, phường Duy Hà, do Vũ Thị Xuân Trà (25 tuổi) làm chủ.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh. Ảnh: CACC

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 67 can nhựa loại 20 lít chứa khoảng 1.340 lít chất lỏng. Ngoài ra còn có 453 chai nhựa loại một lít đã đóng sẵn, dán nhãn rượu cốm, rượu ngô tím, rượu nếp đục, rượu dâu, rượu men lá và nhiều loại khác. Tổng lượng chất lỏng là khoảng 1.793 lít.

Các loại rượu không rõ nguồn gốc bị thu giữ. Ảnh: CACC

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ địa điểm kinh doanh khai báo số hàng hóa trên là rượu các loại nhưng không xuất trình được giấy tờ đăng ký kinh doanh, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tại cơ quan công an, chủ địa điểm kinh doanh khai nhận đã mua rượu qua mạng, không qua kiểm định chất lượng về bán trên TikTok để kiếm lời.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.