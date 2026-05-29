Sáng 29/5, lãnh đạo UBND xã Sơn Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người đàn ông tử vong trong căn nhà khóa trái cửa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 28/5, người dân thôn Đồng Tiến (xã Sơn Giang) bàng hoàng phát hiện ông T.V.H. (62 tuổi, trú tại địa phương) tử vong trong tình trạng khỏa thân trên nền nhà riêng nên đã trình báo cơ quan chức năng.



Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã đã phối hợp với lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Theo lãnh đạo xã Sơn Giang, vợ ông T.V.H. bỏ đi cách đây hơn 10 năm, ông sống một mình.

Người dân địa phương cho biết, cách đây 3 ngày có nhìn thấy ông H. ở chợ, kể từ đó nhà ông luôn khóa cửa.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.