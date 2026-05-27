Đắk Lắk:

Ngày 27/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy trên tuyến Tỉnh lộ 8 khiến 2 nam thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VL

Thông tin ban đầu, khoảng 19h41 ngày 26/5, xe ben mang BKS 47C-280.33 do tài xế Hoàng Văn Thanh (51 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông trên Tỉnh lộ 8 theo hướng từ xã Cư M'gar về phường Buôn Ma Thuột.

Khi đến đoạn trước cổng Khu công nghiệp Tân An (phường Tân An), xe ben bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 47K7-8791 (chưa rõ người điều khiển) đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Lúc này, trên xe máy có anh Y S. Êban (26 tuổi, ngụ xã Quảng Phú) và anh Y D. Êban (35 tuổi, ngụ xã Cuôr Đăng).

Cú đâm mạnh khiến cả 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.