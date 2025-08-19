XEM CLIP:

Ngày 19/8, lãnh đạo UBND xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa phương thả một con rái cá về tự nhiên.

Trước đó, khoảng 21h ngày 18/8, chị Hà Thị Thu Xuân (SN 1994), trú thôn Trúc Khê, xã Thanh An, huyện Cam Lộ (cũ), nay là xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị phát hiện một con rái cá chui vào lờ bắt cá của mình.

Con vật quý hiếm nặng khoảng 2kg. Ảnh: Hương Lài

“Tôi thả lờ bắt cá trên con kênh cách nhà tầm 30 mét. Đến 21h tối, nghe có tiếng kêu, tôi ra xem thì phát hiện con vật lạ ở trong lờ, nó đã ăn hết số cá, tôm bên trong” – chị Xuân kể.

Sau khi đưa con vật lạ vào nhà, chị Xuân lên mạng tìm hiểu thì biết đó là con rái cá, loài động vật quý hiếm, cần được bảo vệ. Vì vậy, dù có người tìm đến muốn mua con rái cá với giá 5 triệu đồng nhưng chị Xuân nhất định không bán. Sau đó, chị Xuân đã điện báo kiểm lâm và chính quyền địa phương.

Chị Xuân bất ngờ vì lần đầu thấy con rái cá. Ảnh: Hương Lài

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Hiếu Giang đã phối hợp với kiểm lâm địa phương lập biên bản tiếp nhận con rái cá. Bước đầu, xác định con vật nặng khoảng 2kg, còn khoẻ mạnh. Sau đó, con rái cá được thả về tự nhiên.

Trước đó, tối 28/7, anh Mai Chiếm Lĩnh (trú khu phố 3, phường Đông Hà) bắt cá trên sông Hiếu cũng phát hiện con rái cá chui vào lờ của mình. Sau đó anh báo với các ngành chức năng để thả con vật về với tự nhiên.

Con rái cá được phát hiện ở Quảng Trị thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB. Loài này sống tại các đầm nước mặn và đất ngập nước ngọt ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.