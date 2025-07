Sau vụ cháy nghiêm trọng tại chung cư Độc Lập làm 8 người chết, UBND TPHCM đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp xã về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), đặc biệt tại các chung cư, chung cư cũ và nhà ở nhiều căn hộ.

Mục tiêu trọng tâm là ngăn chặn và chấm dứt các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan, đồng thời nâng cao ý thức, kỹ năng phòng ngừa cho người dân.

Công an Thành phố được giao chủ trì, tổ chức tổng rà soát toàn bộ các chung cư, phân công, phân cấp quản lý PCCC.

Các đơn vị công an sẽ kiểm tra an toàn PCCC, hướng dẫn ban quản trị, ban quản lý và người dân khắc phục những thiếu sót, loại trừ các nguy cơ gây cháy nổ. Đặc biệt, Công an TP sẽ xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về PCCC.

Công an TP phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp xã để giải quyết tình trạng cơi nới, lắp đặt "chuồng cọp" vi phạm lối thoát nạn, chiếm dụng không gian chung. Các vi phạm này sẽ bị tháo dỡ hoặc phải tạo lối thoát hiểm khẩn cấp, trả lại hiện trạng ban đầu.

Ngoài ra, sẽ đình chỉ hoạt động những căn hộ chung cư dùng để sản xuất, kinh doanh trái phép và xử lý dứt điểm các công trình chưa được nghiệm thu PCCC....