Lễ trao giải CFDA Fashion Awards diễn ra sáng 3/11 (giờ Việt Nam) tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở New York, Mỹ nhằm vinh danh những tài năng trong lĩnh vực thời trang Hoa Kỳ. Theo PEOPLE, sự kiện thời trang này thu hút rất nhiều ngôi sao đình đám như: Demi Moore, Lupita Nyong’o, Hailey Bieber, Zoë Kravitz, Rosé, Elle Fanning, Pamela Anderson...

Olandria Carthen quyến rũ nghẹt thở. Ảnh: Wireimage

Trong số này nổi bật là người đẹp 28 tuổi Olandria Carthen. Cô xuất hiện trong chiếc đầm vô cùng sexy và kiệm vải, để lộ cặp chân dài và vòng 1 gây choáng tại sự kiện. Trên mạng xã hội, người đẹp nhận vô số lời khen. Olandria đúng là một cô nàng quyến rũ thực sự; Cô ấy nhìn đẹp không tưởng; Chỉ biết thốt lên 'quá đỉnh'; Cô ấy nhìn đẹp mê hồn; Đẹp xuất sắc; Olandria nhìn lộng lẫy quá... là những mỹ từ người hâm mộ dành cho người đẹp với set đồ gây choáng.

Olandria Carthen sinh năm 1998 hiện là biểu tượng phong cách rất được yêu thích trên mạng xã hội. Người hâm mộ gọi cô là 'Bama Barbie' - búp bê Barbie đến từ Alabama. Tốt nghiệp Đại học Tuskegee chuyên ngành quản lý chuỗi cung ứng, cô trở thành nhân viên kinh doanh. Chương trình Love Island USA mùa thứ 7 đã mang danh vọng đến với Olandria. Với 2,5 triệu người theo dõi trên Instagram, Olandria sáng tạo các nội dung số về thời trang, làm đẹp và du lịch.

Olandria Carthen tại sự kiện (Nguồn: Page Six)