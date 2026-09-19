Mới đây, minh tinh 51 tuổi Angelina Jolie đã gây náo loạn truyền thông khi xuất hiện với bộ trang phục hở nội y đầy sexy và khỏe khoắn tại sân bay JFK ở New York, Mỹ. Nữ diễn viên diện trang phục màu kem, gồm áo blouse rộng trễ cổ và khá hở kết hợp váy dài.

Angelina Jolie mặc trễ nải. Ảnh: Image Direct

Theo tờ Daily Mail, Angelina Jolie đã sẵn sàng bước tiếp sau 10 năm chia tay tài tử Brad Pitt. Cô đang tìm kiếm cho mình 1 bến đỗ mới sau khi chồng cũ công khai bạn gái kém 27 tuổi.

Angelina Jolie đi qua khu vực khởi hành cùng một nhân viên thuộc bộ phận hỗ trợ VIP của sân bay. Là 1 trong những minh tinh nổi tiếng bậc nhất Hollywood, Angelina Jolie luôn giữ bình tĩnh và tự tin trước đám đông.

Angelina Jolie sải bước đầy quyền lực. Ảnh: Image Direct

Tương tự, tại buổi ra mắt và công chiếu phim Without Blood vào đầu tuần, Jolie xuất hiện cùng con gái Zahara và phải trấn an người hâm mộ đang náo loạn xin chữ ký.

Ngôi sao hạng A dường như phải liên tục nói "Dừng lại" khi băng qua đám đông, mặc dù đã cố gắng ký tặng và chụp ảnh cùng fan.

Angelina Jolie là một nữ diễn viên, nhà làm phim người Mỹ, sinh năm 1975. Trong suốt sự nghiệp, cô đã nhận được 1 giải Oscar và 3 giải Quả cầu vàng. Angelina Jolie cũng nhiều lần được vinh danh là nữ diễn viên kiếm tiền nhiều nhất Hollywood. Cô từng kết hôn với nam tài tử Brad Pitt, có 3 con đẻ và 3 con nuôi. Angelina Jolie chủ động nộp đơn ly hôn vào năm 2016.

Angelina Jolie cuốn hút trên thảm đỏ liên hoan phim Venice năm 2024 (Nguồn: Vogue):