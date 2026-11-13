Thay vì phải chờ đợi hàng tuần hoặc mua chênh giá từ 3-6 triệu đồng, khách hàng mua iPhone 18 Pro Max dịp cuối năm được hưởng mức giá sát niêm yết kèm các chương trình Apple Trade In và trả góp linh hoạt.

Từ cảnh chờ đợi hàng tuần đến nguồn cung dần ổn định

Từng là một trong những mẫu smartphone khó mua nhất trong những tuần đầu mở bán, iPhone 18 Pro Max đang dần bước qua giai đoạn khan hàng. Sức hút của dòng iPhone 18 khiến một số phiên bản Pro Max liên tục thiếu hàng, đặc biệt ở các tùy chọn màu sắc và dung lượng được nhiều người quan tâm.

Từ cảnh chờ đợi hàng tuần đến nguồn cung dần ổn định

Chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày 18/9, iPhone 18 Pro Max nhanh chóng rơi vào tình trạng khan hàng ở một số phiên bản, đặc biệt là dung lượng 256GB với hai màu Đỏ Burgundy và Băng Thanh.

Trong những tuần đầu mở bán, nhiều khách hàng dù đã đặt cọc vẫn phải chờ hàng tuần mới nhận được máy. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu tăng cao ở một số phiên bản màu sắc, dung lượng nhất định, trong khi nguồn hàng phân bổ cho các đại lý chưa đồng đều.

Theo Dân trí, đại diện một số hệ thống bán lẻ từng dự báo người mua có thể phải chờ đến tháng 11 để nhận những phiên bản được quan tâm nhiều nhất. Tình trạng thiếu hàng còn khiến thị trường xuất hiện hiện tượng mua bán chênh giá, có thời điểm iPhone 18 Pro Max bị đẩy cao hơn giá niêm yết từ 3 - 6 triệu đồng.

Tuy nhiên, tình hình bắt đầu thay đổi khi các đợt hàng tiếp theo được đưa về Việt Nam. Bước sang tháng 11, người mua đã có thể tìm thấy iPhone 18 Pro Max tại nhiều hệ thống bán lẻ mà không nhất thiết phải đặt trước như giai đoạn đầu. Dù vậy, khả năng nhận máy ngay vẫn phụ thuộc vào màu sắc, dung lượng và khu vực phân phối.

Đây là tín hiệu tích cực đối với người tiêu dùng, bởi khách hàng có thể chủ động lựa chọn phiên bản yêu thích mà không phải chờ đợi kéo dài hoặc chấp nhận mua với mức giá chênh lệch.

Giá bán bắt đầu điều chỉnh, tối ưu chi phí qua chương trình thu cũ

Cùng với nguồn cung cải thiện, giá bán iPhone 18 Pro Max cũng bắt đầu có những điều chỉnh sau thời gian đầu mở bán.

Theo giá Apple công bố tại Việt Nam, iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm 41,999 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Đến cuối tháng 10, một số đại lý đã điều chỉnh giảm khoảng 500.000 đồng, đưa phiên bản này về mức 41,49 triệu đồng. Tùy chọn 512GB cũng xuất hiện mức giá khoảng 47,99 triệu đồng tại một số điểm bán.

Dù mức giảm chưa quá lớn, đây vẫn là dấu hiệu cho thấy thị trường bắt đầu cạnh tranh mạnh hơn khi áp lực khan hàng không còn như trước.

Đặc biệt, người mua còn có thể tiết kiệm chi phí thông qua các chương trình thu cũ đổi mới, trả góp và ưu đãi thanh toán. Apple hiện triển khai Trade In tại Việt Nam, cho phép khách hàng đổi thiết bị cũ đủ điều kiện để nhận khoản tín dụng mua sản phẩm mới. Giá trị thu đổi phụ thuộc vào dòng máy và tình trạng thực tế.

Bên cạnh đó, các hệ thống bán lẻ cũng thường triển khai chương trình trợ giá thu cũ đổi mới hoặc ưu đãi thanh toán qua ngân hàng. Với người đang sử dụng iPhone đời cũ, đây có thể là giải pháp giúp giảm đáng kể chi phí nâng cấp.

Lợi thế nâng cấp điện thoại trong mùa mua sắm cuối năm

Nếu tháng 9 là thời điểm người dùng phải nhanh tay đặt cọc để sở hữu iPhone mới, thì cuối năm mang đến nhiều lựa chọn hơn về phiên bản, giá bán và chính sách mua sắm.

iPhone 18 Pro Max sở hữu chip A20 Pro, camera chính 48MP với khẩu độ tùy chỉnh, màn hình 6,9 inch và thời lượng xem video được Apple công bố lên đến 43 giờ. Những trang bị này hướng đến người dùng thường xuyên làm việc, giải trí, chụp ảnh và quay video trên điện thoại.

Tuy nhiên, với mức giá khởi điểm gần 42 triệu đồng, đây vẫn là khoản đầu tư cần cân nhắc. Người dùng nên so sánh giá bán, chính sách bảo hành và các ưu đãi đi kèm trước khi quyết định nâng cấp.

Sau giai đoạn khan hàng kéo dài, thị trường iPhone 18 Pro Max đang dần chuyển từ cuộc đua sở hữu máy sớm sang cạnh tranh về giá và quyền lợi mua sắm. Lợi ích lớn nhất dành cho người tiêu dùng dịp cuối năm không chỉ nằm ở khả năng tiết kiệm chi phí, mà còn là sự chủ động lựa chọn sản phẩm, hạn chế mua chênh giá và tận dụng nhiều chương trình ưu đãi hơn.

Ngọc Minh