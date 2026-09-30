Giữ thói quen cà phê sáng giữa những ngày làm việc bận rộn

Với những người có lịch làm việc linh hoạt, một buổi sáng có thể bắt đầu bằng những thói quen như ghé quán mua ly cà phê và ăn sáng trước khi đến văn phòng. Nguyễn Trung Kiên, nhân viên marketing tại Hà Nội, là một trong những người như vậy. Với anh, ly cà phê sáng giúp bản thân tỉnh táo hơn, chuẩn bị tinh thần để bắt đầu một ngày làm việc.

Bước vào giai đoạn cuối năm, khối lượng công việc gia tăng khiến lịch trình của Trung Kiên trở nên dày đặc hơn. Thay đổi trong công việc khiến khoảng thời gian của anh dành cho việc mua cà phê mỗi sáng đôi khi không còn nhiều như trước. Có những ngày, anh không kịp mua cà phê vì không thể chờ hàng dài người đợi gọi món tại quán hay tiếp tục tìm mua ở các cửa hàng khác.

Từ mong muốn chủ động hơn trong những buổi sáng bận rộn, Trung Kiên bắt đầu tìm các cách để duy trì thói quen mà không phải mất thời gian chờ tại quán. Khi sử dụng ShopeeFood, anh chú ý đến tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” và đã thử đặt đơn đầu tiên tại một cửa hàng cà phê trên đường đi làm. Sau khi chọn món, chọn khung thời gian ghé quán và thanh toán trên ứng dụng, anh chỉ cần đến cửa hàng đúng khung giờ đã hẹn, nhận ly cà phê sáng mà không phải chờ đợi lâu.

Tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” trên ShopeeFood giúp Kiên cân bằng lịch trình những ngày bận rộn

Sau vài lần trải nghiệm, đặt món trước - lấy tại quán dần trở thành thói quen buổi sáng của Trung Kiên. Những hôm muốn dùng thêm bánh mì hoặc bánh ngọt, anh có thể đặt cùng một đơn với ly cà phê và đến cửa hàng lấy, giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian chuẩn bị trước khi đi làm.

Đặt trước và ghé quán trên đường đi làm để lấy ly cà phê sáng dần trở thành thói quen của Kiên

Đặt món trước cho giờ nghỉ, vừa tiết kiệm thời gian vừa có thêm ưu đãi

Với Phạm Gia Hân, sinh viên năm nhất Đại học Tài chính - Marketing, lịch học kết hợp cùng câu lạc bộ và nhiều dự án khác nhau khiến những khoảng nghỉ khá ngắn ngủi. Do đó, Gia Hân thường ưu tiên những bữa ăn nhanh, gọn trong giờ nghỉ để nạp lại năng lượng.

Vào khung giờ nghỉ, các quán quanh trường lại khá đông sinh viên, khiến việc chờ món đôi khi chiếm gần hết khoảng nghỉ của cô nàng. Có hôm Hân phải ăn vội, thậm chí bỏ qua bữa trưa để kịp tiết học.

Sau khi được bạn bè giới thiệu, Hân bắt đầu sử dụng tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” vào những ngày có lịch học dày. Cô đặt trước và chọn thời gian nhận đơn, sau đó ghé quán theo khung giờ đã hẹn. Cách đặt món này cũng là sự lựa chọn phù hợp cho những ngày Hân được tan học sớm, khi cô có thể chủ động lấy món và thưởng thức ngay sau khi về phòng trọ.

Với Hân, tính năng của ShopeeFood giúp cô chủ động hơn trong lịch trình của bản thân

Là sinh viên, chi phí ăn uống cũng là một yếu tố Hân cần cân nhắc khi chọn các cách đặt món. Theo cô nàng, các đơn lấy tại quán còn có thể áp dụng mã ưu đãi riêng, từ đó giúp cô tiết kiệm thêm cho khoản chi ăn uống mỗi tháng.

Chủ động bữa tối khi có nhiều lịch hẹn cố định

Lịch trình một ngày của Nguyễn Thị Liêm, Trưởng phòng Pháp chế tại một công ty ở TP.HCM, nối dài từ giờ làm tại công ty đến các lớp học buổi tối. Một năm trở lại đây, cô bắt đầu theo học chương trình thạc sĩ Luật Kinh tế, cũng như tham gia thêm câu lạc bộ cầu lông để duy trì thói quen vận động. Vì vậy, sau giờ làm, Liêm vẫn bận rộn với các hoạt động nối tiếp nhau, khiến cô phải tranh thủ ăn tối trên đường đến lớp hoặc từ sân cầu lông về nhà.

Để tiết kiệm thời gian, Liêm thường mua đồ ăn tại các quán nằm trên tuyến đường di chuyển giữa hai lịch trình. Tuy nhiên, nếu trùng giờ cao điểm, quán đông khách có thể khiến cô phải chờ món lâu, ảnh hưởng đến giờ vào lớp hay thu hẹp khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối ngày.

Từ đó, Liêm bắt đầu sử dụng tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” trên ShopeeFood để chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch cá nhân. Mở ứng dụng, cô chỉ cần chọn mục “Đặt trước, lấy tại quán” trên trang chủ, chọn món ăn, khung giờ nhận tại quán, áp mã ưu đãi nếu có và thanh toán.

Liêm hay đặt món bằng tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” trước khi di chuyển và tính toán thời gian lấy đơn hợp lý.

Mỗi người một lịch trình: có người cần ly cà phê trước giờ làm, có người tranh thủ ăn giữa hai tiết học, có người muốn bữa tối luôn được sẵn sàng cho các lịch hẹn nối tiếp. Khi quán đông, việc phải chờ món dễ làm xáo trộn những khoảng thời gian vốn đã được tính sẵn.

“Đặt trước, lấy tại quán” trên ShopeeFood giúp người dùng chủ động thời gian nhận món, phù hợp với những lịch trình bận rộn. Để sử dụng, người dùng chọn mục “Đặt trước, lấy tại quán” trên trang chủ hoặc bật bộ lọc “Lấy tại quán” khi tìm món trên ứng dụng, sau đó chọn món, giờ nhận và thanh toán. Đến thời gian đã chọn, người dùng chỉ cần ghé quán để nhận món và tiếp tục các hoạt động trong ngày.

Trải nghiệm tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” trên ShopeeFood để tối ưu lịch trình trong ngày.

Phương Dung