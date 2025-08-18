Vụ việc gia đình bà Nguyễn Thị Liên (62 tuổi, trú xã Vạn Xuân, Phú Thọ) phải chuyển khoản 50 triệu đồng cho một người hành nghề chài lưới trên sông để đưa thi thể con dâu - chị H.T.H. (45 tuổi) về nhà lo hậu sự khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ khi cho rằng, một số người đã "trục lợi" trên thi thể của người đã mất, đi ngược lại truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người Việt.

Đặc biệt, gia đình chị H. có hoàn cảnh khó khăn. Chồng chị H. đã mất cách đây nhiều năm, một mình chị nuôi hai đứa con nhỏ.

Trong căn nhà nhỏ, bà Liên đang thắp hương cho người con dâu xấu số. Ảnh: Đức Hoàng

Sáng 18/8, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hà Quang Giang (em ruột chị H.) cho biết, hiện tại gia đình vẫn đang phối hợp làm việc với Công an xã Nguyệt Đức để xác minh, làm rõ vụ việc.

Ông Giang là người đã chuyển khoản 50 triệu đồng cho một người hành nghề chài lưới để đưa thi thể chị H. về quê nhà lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 13/8, chị H. đi khỏi nhà theo hướng cầu phao Phong Châu rồi mất tích. Cả gia đình đã tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Anh Hà Minh Tân, Đội trưởng Đội cứu hộ 0 đồng (Phú Thọ) cho biết, vào trưa ngày 13/8, đội của anh cũng đã nhận được đề nghị hỗ trợ từ phía gia đình chị H. Đến khoảng 15h cùng ngày, một người làm nghề vận tải trên sông đã đăng lên mạng xã hội thông tin phát hiện một thi thể phụ nữ trên sông Hồng tại khu vực tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Anh Tân đã báo ngay với gia đình chị H. để xuống tận nơi kiểm tra, nhận dạng. Đến rạng sáng ngày 14/8, một người trong gia đình chị cho anh biết, nhóm người này yêu cầu phải chuyển tiền mới được đưa thi thể về nhà.

Bài đăng thông tin phát hiện một thi thể phụ nữ trên sông Hồng.

Theo anh Tân, trong gần 10 năm đội cứu hộ hoạt động, đã có nhiều gia đình đề nghị hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông. Dù vậy, đội chưa từng yêu cầu nộp tiền hay sách nhiễu các gia đình để tìm kiếm. Việc tìm kiếm, đưa các thi thể về với gia đình hoàn toàn là xuất phát từ tâm và tự nguyện.

"Có nhiều người, nhóm người chài lưới trên sông yêu cầu các gia đình phải thuê với giá lên tới hàng chục triệu đồng để tìm kiếm các nạn nhân là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu ngẫu nhiên phát hiện thi thể trên sông mà không báo cơ quan chức năng hay thông tin tới các gia đình là vi phạm pháp luật và thiếu nhân văn", anh Tân chia sẻ.

Cần xử lý theo quy định của pháp luật

Ở góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, nếu phía người nhà chị H. có đề nghị, thuê người tìm kiếm chị H. trên sông thì đó là điều bình thường, thỏa thuận theo hợp đồng dân sự hợp pháp.

Tuy nhiên, trong trường hợp người phát hiện thi thể chị H. trên sông không thông báo đến cơ quan chức năng, mà yêu cầu gia đình phải nộp tiền mới được đưa thi thể chị H. về nhà hoàn toàn có thể phạm vào tội cưỡng đoạt tài sản. Người thực hiện hành vi này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Tôi có đọc thông tin về vụ việc của gia đình chị H. trên các phương tiện truyền thông, nếu đúng là những người hành nghề chài lưới phát hiện thi thể mà lại yêu cầu gia đình nộp tiền để "chuộc" là điều trái lương tâm, trái phong tục tập quán tốt đẹp và còn là hành vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây bức xúc trong dư luận xã hội nên cần xử lý theo quy định của pháp luật", Luật sư Thơm nói.

Theo luật sư Thơm, vụ việc này cũng là hồi chuông cảnh báo về việc lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, cùng quẫn của người khác để mưu đồ chiếm đoạt tài sản của người khác. Hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm như hành vi ép buộc trả tiền trong trường hợp chặt chém dịch vụ, nhặt được tài sản mà ép buộc chủ sở hữu chuộc, ép buộc trả nợ...