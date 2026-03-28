Trên mạng xã hội Threads, một tài khoản gây chú ý khi đăng ảnh gửi hoa viếng đến Great Entertainment - công ty quản lý ca sĩ Neko Lê.

Người này bức xúc vì cho rằng công ty mắc nhiều sai sót trong khâu tổ chức sự kiện fanmeeting của Neko Lê như: ghế ngồi sai so với seat map (sơ đồ chỗ ngồi) mở bán, trả thiếu ảnh quyền lợi của fan, các vấn đề về quà tặng và sản phẩm chính thức đi kèm sự kiện...

Vụ việc là đỉnh điểm của chuỗi mâu thuẫn kéo dài giữa cộng đồng fan của một số nghệ sĩ do Great Entertainment quản lý (trong đó có Neko Lê) trước đó.

Dù vậy, hành vi gửi hoa viếng nói trên làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội. Phần lớn người dùng Threads phản đối, lên án cách làm này.

Một bộ phận lại cho rằng đây là cách phổ biến để bày tỏ sự búc xúc ở các thị trường lớn như Hàn Quốc, Trung Quốc. Đơn cử tháng 10/2024, SM Entertainment nhận đến hơn 1.000 vòng hoa nhằm phản đối việc Hong Seunghan trở lại RIIZE. Các công ty giải trí lớn như HYBE, Cube cũng từng bị fan gửi hoa viếng.

Trao đổi với VietNamNet, luật sư Hoàng Hà - Đoàn Luật sư TPHCM nhận định hành vi gửi hoa viếng không vi phạm pháp luật.

Việc gửi vòng hoa đến công ty nhằm biểu đạt sự phản đối mà không kèm lời lẽ đe dọa, không bịa đặt, không tụ tập gây rối, không cản trở hoạt động của doanh nghiệp rất khó kết luận đó là hành vi trái pháp luật.

Nhưng nếu gửi hoa viếng mang thông điệp xúc phạm, nguyền rủa, ám chỉ danh tiếng công ty "đã chết", kèm nội dung bôi nhọ hoặc được tổ chức theo cách nhằm làm nhục, hạ uy tín, gây áp lực bất hợp pháp cho doanh nghiệp, hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tùy trường hợp cụ thể, pháp nhân sẽ được Bộ luật Dân sự 2015 bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; được phép yêu cầu bồi thường khi có thiệt hại thực tế.

Nếu người gửi đăng ảnh, bài viết, thông điệp trên mạng xã hội kèm nội dung sai sự thật, xuyên tạc hoặc xúc phạm uy tín của công ty còn có thể bị xử phạt hành chính theo quy định về sử dụng mạng xã hội tại Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Trường hợp gửi hoa kéo theo tụ tập, gây náo loạn tại trụ sở công ty, cản trở hoạt động bình thường hoặc làm mất trật tự công cộng thì còn có thể bị xử lý theo Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

"Có thể người mua vé bức xúc thật và họ có quyền được bảo vệ nhưng cách thể hiện không được vượt sang xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa hoặc gây rối. Nếu chỉ là hành vi biểu đạt ôn hòa, đơn lẻ, không kèm yếu tố xúc phạm hay gây rối thì chưa chắc vi phạm pháp luật", luật sư Hà cho hay.

Các công ty giải trí nên làm gì khi nhận hoa viếng? Luật sư Hoàng Hà tư vấn theo Bộ luật Dân sự 2015, pháp nhân hay các chủ thể dân sự nói chung có quyền yêu cầu buộc chấm dứt hành vi xâm phạm, buộc xin lỗi, cải chính công khai và buộc bồi thường thiệt hại khi quyền dân sự bị xâm phạm. Khi gặp trường hợp "bất ngờ" nhận hoa viếng, pháp nhân cần giữ nguyên hiện trạng và thu thập chứng cứ như: chụp ảnh, trích xuất camera, lưu phiếu giao hàng, biển số xe, giờ giao nhận, người nhận, lời nhắn đi kèm, bài đăng mạng xã hội liên quan, tin nhắn và email nếu có; sau đó gửi văn bản yêu cầu chấm dứt hành vi (nếu xác định được danh tính người gửi hoa) đồng thời gửi văn bản cho đơn vị vận chuyển và các nền tảng liên quan. Nếu vụ việc gây ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động kinh doanh, quan hệ đối tác, doanh thu hoặc buộc bên bị hại phải bỏ chi phí để xử lý khủng hoảng, bảo vệ an ninh, thu hồi vật phẩm, thu thập chứng cứ, pháp nhân còn có thể khởi kiện dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại. Tùy chuỗi hành vi đi kèm cho từng trường hợp thực tế như: đăng bài sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm cá nhân trên mạng xã hội; tụ tập, đe dọa, gây náo loạn tại trụ sở, nhà riêng hoặc cản trở hoạt động bình thường... mà bên bị hại có thể trình báo với cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý.

Great Entertainment lên tiếng Công ty quản lý nghệ sĩ Neko Lê - Great Entertainment vừa phản hồi chính thức về vụ gửi hoa viếng gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua. Nhận định vụ người gửi hoa viếng do bức xúc, công ty này "hiểu rằng có những cảm xúc chưa được giải tỏa, dẫn đến những cách thể hiện mạnh mẽ, đôi khi mang tính bộc phát" nhưng "mong nhận được những đóng góp tích cực, mang tính xây dựng thay vì những hành động quá khích có thể dẫn đến vi phạm pháp luật". Great Entertainment đang rà soát lại các vấn đề được phản ánh, đồng thời từng bước điều chỉnh để hoàn thiện hơn.