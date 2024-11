Sự kiện trao giải TikTok Awards Việt Nam 2024 vừa diễn ra tại TPHCM, quy tụ hơn 1.300 nhà sáng tạo nội dung, nghệ sĩ, người nổi tiếng và 1,9 triệu lượt theo dõi trực tiếp thông qua livestream.

Trong chương trình, 12 hạng mục lần lượt được xướng tên các chủ nhân giành chiến thắng.

Hạng mục Nghệ sĩ âm nhạc của năm gồm những cái tên Amee, tlinh, Phương Mỹ Chi, Han Sara, cùng 2 nam ca sĩ Vũ. và Quang Hùng MasterD.

Quang Hùng MasterD thắng giải "Nghệ sĩ âm nhạc của năm" tại TikTok Awards 2024.

Kết quả cuối cùng, giải thưởng gọi tên Quang Hùng MasterD. Trên sân khấu, nam ca sĩ bày tỏ xúc động, bồi hồi khi cầm cúp trên tay.

"Đây sẽ là một đêm khó ngủ của tôi. Ở những mùa giải trước, tôi có xem và từng mơ ước được một lần đứng trên sân khấu trao giải. Và hôm nay, mơ ước ấy đã trở thành hiện thực", anh nói.

Theo Quang Hùng, quãng đường hoạt động nghệ thuật nhiều thăng trầm. Thời gian đầu, anh nỗ lực hoạt động, thử sức ở một số cuộc thi song không được nhiều người biết đến. Nam ca sĩ không bỏ cuộc, miệt mài sáng tác, trau dồi bản thân với mong muốn được công nhận.

Ban tổ chức cho biết Quang Hùng MasterD luôn thể hiện sự sáng tạo và tâm huyết với từng sản phẩm âm nhạc. Các ca khúc của anh như: Catch me if you can, Tình đầu quá chén, Thủy triều, Trói em lại... sở hữu lượt xem - nghe "khủng", mang đến những giá trị tích cực trong âm nhạc nói riêng và văn hóa - giải trí nói chung.

Bên cạnh đó, hạng mục Nhà sáng tạo nội dung người nổi tiếng của năm chính thức gọi tên “Anh tài” Neko Lê. Anh xuất sắc vượt qua các đối thủ như diễn viên Tiến Luật, diễn viên Huỳnh Lập, nhà thiết kế Đỗ Long, nhà sản xuất âm nhạc ViruSs, DJ - diễn viên Mie.

Neko Lê tên thật là Lê Trường Sơn, sinh năm 1990, xuất phát điểm là vũ công, sau đó làm đạo diễn cho các phim như Tâm sắc Tấm, Nam Phi liên hoàn kế, Bà Năm Bống, Thạch Sanh Lý Thanh...

Anh cũng thử sức với lĩnh vực âm nhạc qua vai trò rapper. Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, Neko Lê được ghi nhận tài năng, sự nỗ lực đặc biệt ở vai trò nhà sáng tạo nội dung.

Sân khấu lễ trao giải mãn nhãn với phần trình diễn của các ca sĩ Minh Tuyết, Cường Seven, Thanh Duy, Quang Hùng MasterD, Pháo và GREY D.

Ca sĩ Minh Tuyết hát "Đã không yêu thì thôi"

BTC kỳ vọng sau TikTok Awards Việt Nam 2024, hành trình của mỗi nhà sáng tạo sẽ còn rộng mở hơn nữa, nơi họ sẽ được công nhận và lan tỏa sức ảnh hưởng bằng chính tài năng cũng như sự nỗ lực của bản thân.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương, diễn viên Võ Tấn Phát, NTK Lê Thanh Hòa cùng trao giải cho các nhà sáng tạo nội dung nổi bật trong năm.

“TikTok, trong vai trò đồng hành, sẽ tiếp tục thúc đẩy một nền tảng hoàn thiện và an toàn cho các nghệ sĩ, người nổi tiếng và những nhà sáng tạo nội dung tự do phát triển, cũng như tạo cơ hội cho những ai đang ấp ủ giấc mơ viết nên câu chuyện sáng tạo của riêng mình”, người đại diện chia sẻ.

Danh sách thắng giải TikTok Awards 2024 - Nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng tích cực của năm: Lê Bống, Vẽ Hạnh Phúc; Bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa. - Video ấn tượng của năm: Đỗ Kim Phúc với video tâng bóng nghệ thuật tại mùa giải LaLiga. - Nhà sáng tạo nội dung thể thao của năm: Việt Anh - Nhà sáng tạo nội dung đời sống của năm: Vĩnh Thích Ăn Ngon - Nhà sáng tạo nội dung giáo dục của năm: Hải Triều - Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm: Khiết Đan và Tuấn Khang - Nhà sáng tạo nội dung live có sức ảnh hưởng của năm: Aley Nguyễn - Nhà sáng tạo nội dung tiktok shop nổi bật của năm: Phạm Thoại - Nhà sáng tạo nội dung của năm: Ninh Anh Bùi

Ảnh, clip: BTC, tư liệu