Nơi đây có cộng đồng người Lô Lô, chủ yếu là nhánh Lô Lô đen sinh sống, với nhiều tập tục, bản sắc văn hóa vô cùng độc đáo và huyền bí. Như mỗi khi có đám ma tươi, người Lô Lô đen sẽ ăn mặc đẹp và thể hiện những điệu múa truyền thống...