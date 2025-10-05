Nguyễn Mạnh Kiên sinh năm 1995, sở hữu gương mặt nam tính cùng chiều cao 1,82m, từng đăng quang ngôi vị Quán quân Siêu mẫu Thể hình Việt Nam năm 2016.

Người mẫu Mạnh Kiên.

Anh tham gia trình diễn tại các show thời trang lớn như: Vietnam International Fashion Week, Vietnam Designer Fashion Week… Người mẫu được khán giả yêu thích bởi phong cách lịch lãm, thần thái rạng rỡ, thân hình săn chắc khi làm mẫu ảnh hay sải bước trên sàn catwalk.

Dù sự nghiệp triển vọng, Mạnh Kiên lại quyết định chọn rời showbiz để chuyên tâm theo đuổi công việc huấn luyện thể hình chuyên nghiệp.

Nam người mẫu rẽ hướng làm huấn luyện viên thể hình.

Mạnh Kiên từng góp vốn làm cổ đông 1 thương hiệu phòng tập thể hình cũng như trực tiếp huấn luyện cho nhiều người mẫu, người nổi tiếng trong giới giải trí. Thỉnh thoảng, anh tham gia các sự kiện của bạn bè, đối tác thân thiết.

Mới đây, anh xuất hiện trở lại trong Vietnam’s Next Top Model 2025 trong tập thử thách tạo dáng với nước. Tại đây, nam người mẫu thu hút sự chú ý nhờ kỹ năng và sự thể hiện nổi bật. Mạnh Kiên tiết lộ anh hiện là đại sứ cho thương hiệu giày.

Ở tuổi 30, anh duy trì phong độ ngoại hình với cơ thể gọn gàng, cơ săn chắc. Nam siêu mẫu giữ chế độ tập luyện, ăn uống nghiêm ngặt, hạn chế tinh bột, ăn 6 bữa/ngày và dành thời gian tập gym, mỗi sáng chạy bộ 10km.

Trước đây, Mạnh Kiên nặng 90kg còn hiện tại anh giảm 10kg. Nam người mẫu mong muốn duy trì vóc dáng chuẩn người mẫu để tiếp tục thỏa đam mê thời trang.

Mạnh Kiên muốn trở lại sàn diễn sau thời gian vắng bóng.

“Dù rẽ hướng sang công việc khác, đam mê và nhiệt huyết của tôi dành cho sàn diễn vẫn rất lớn. Thế mạnh của tôi là hình thể và gương mặt khá phù hợp với thời trang. Tôi mong có thêm nhiều công việc, trải nghiệm ở lĩnh vực này”, anh chia sẻ.

Người mẫu Mạnh Kiên thi đấu giải thể hình

Khôi Nguyên

Ảnh, clip: NVCC