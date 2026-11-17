Cao Thiên Trang từng đối diện biến cố tiền ung thư cổ tử cung, lo sợ không thể thực hiện thiên chức làm mẹ. Người mẫu biết ơn ông xã - doanh nhân Đỗ Tiến ở bên đồng hành vượt qua giai đoạn khó khăn.

Biến cố tiền ung thư và nỗi sợ không thể làm mẹ

Ở tuổi 27, khi sự nghiệp người mẫu bắt đầu có những dấu ấn đáng kể sau Vietnam's Next Top Model All Stars 2017, Cao Thiên Trang nhận chẩn đoán tiền ung thư cổ tử cung. Biến cố sức khỏe khiến cô phải thay đổi nhiều dự định, trong đó có cơ hội phát triển sự nghiệp tại thị trường quốc tế.

Người mẫu Cao Thiên Trang.

Nữ người mẫu từng 2 lần được mời sang Mỹ vào năm 2018 và 2019 để tham gia các dự án quảng cáo. Thế nhưng, mọi kế hoạch phải hủy bỏ khi cô cầm tờ giấy chẩn đoán trên tay.

Chia sẻ với VietNamNet, Cao Thiên Trang kể thời điểm nhận kết quả, cô rất sốc, không hiểu vì sao chuyện không may lại xảy đến với bản thân. Điều khiến cô tiếc nuối không chỉ là cơ hội nghề nghiệp bị gián đoạn mà còn là nỗi lo về tương lai, đặc biệt khi ước mơ làm mẹ chưa thành hiện thực.

Sau nhiều lần thăm khám, bác sĩ chỉ định cô phải tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, nữ người mẫu trì hoãn khoảng 3 năm vì lo ngại việc can thiệp ảnh hưởng đến khả năng sinh con.

"Tôi rất thích trẻ con và luôn mong muốn có con. Điều khiến tôi lo nhất không hẳn là không thể thụ thai mà là nếu mang thai lại không thể giữ được con. Tôi sợ viễn cảnh mình có thể trải qua niềm hạnh phúc được làm mẹ trong một khoảng thời gian ngắn rồi phải đối diện với nỗi đau mất mát", cô kể.

Giai đoạn khó khăn, anh Đỗ Tiến - chồng hiện tại của Cao Thiên Trang, khi đó vẫn là bạn trai - luôn ở cạnh động viên. Từng học y khoa tại Trung Quốc, anh đưa bạn gái đến các buổi thăm khám, tìm hiểu tài liệu và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Vợ chồng Cao Thiên Trang hạnh phúc bên cặp song sinh.

Chồng tôn trọng mọi quyết định của Cao Thiên Trang, động viên cô giữ tâm lý ổn định. Với nữ người mẫu, sự đồng hành ấy có ý nghĩa đặc biệt bởi cô không phải đơn độc đối diện bệnh tật. Cuối cùng, Cao Thiên Trang quyết định cắt bỏ một phần cổ tử cung, sau đó thực hiện thêm thủ thuật gia cố nhằm bảo tồn khả năng mang thai trong tương lai.

Từ nỗi lo không thể có con đến khi đón hai bé sinh đôi Trà và Cà phê, hành trình làm mẹ của Cao Thiên Trang càng mang ý nghĩa đặc biệt. Biến cố cũng khiến nữ người mẫu nhìn nhận sâu sắc hơn về sức khỏe, gia đình và những điều quan trọng trong đời.

Được chồng doanh nhân yêu chiều, thay đổi 360 độ từ khi có con

Cao Thiên Trang và ông xã Đỗ Tiến có 7 năm tìm hiểu trước khi kết hôn. Gần 1 thập kỷ gắn bó, cả hai cùng trải qua nhiều thăng trầm, từ biến cố sức khỏe đến những thay đổi lớn trong cuộc sống, để xây dựng cuộc hôn nhân bền chặt.

Cao Thiên Trang mô tả chồng là người khô khan, không quen nói lời lãng mạn hay thể hiện tình cảm bằng cử chỉ hoa mỹ. Bù lại, anh để ý đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của vợ. Anh luôn lắng nghe, tôn trọng các lựa chọn của vợ và luôn bên cạnh mỗi khi cô chênh vênh, lạc lõng.

Cao Thiên Trang biết ơn ông xã doanh nhân làm điểm tựa trong thời điểm khó khăn.

Ông xã không muốn Cao Thiên Trang từ bỏ công việc để chỉ quanh quẩn với gia đình. Anh thường khuyến khích cô ra ngoài, gặp gỡ mọi người, tiếp tục hoạt động nghệ thuật và thử sức ở lĩnh vực mới. Hai người còn hợp tác trong kinh doanh, bàn bạc kế hoạch phát triển bất động sản, gặp gỡ kiến trúc sư và đối tác.

"Tôi từng không có nhiều niềm tin vào hôn nhân vì những trải nghiệm buồn trong tuổi thơ. Nhưng chính chồng đã giúp tôi thay đổi suy nghĩ ấy. Tôi nhận ra kết hôn không phải là nấm mồ của tình yêu nếu mình lựa chọn đúng người", cô bày tỏ.

Clip Cao Thiên Trang chia sẻ về ông xã doanh nhân

Với Cao Thiên Trang, hạnh phúc vợ chồng không nằm ở việc ai có tiếng nói lớn hơn hay khiến người kia phải sợ mình. Cô mong bạn đời là người có thể ngưỡng mộ, tin tưởng, chia sẻ mọi chuyện và cùng đưa ra quyết định quan trọng. Sự tôn trọng giúp mỗi người vừa giữ được cá tính, sự độc lập mà không cảm thấy đơn độc trong hôn nhân.

Nếu trước đây, Cao Thiên Trang quen với cuộc sống tự do, dành nhiều thời gian cho công việc và trải nghiệm cá nhân thì từ khi sinh 2 con, mọi thứ gần như thay đổi hoàn toàn. Nữ người mẫu nói vui cuộc sống của cô đã "khác biệt 360 độ".

Làm mẹ khiến Cao Thiên Trang thay đổi nhiều trong suy nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống.

Ba tháng đầu sau sinh, Cao Thiên Trang chông chênh khi phải thích nghi với vai trò mới. Từ người phụ nữ quen chủ động trong công việc và cuộc sống, cô có lúc không biết định nghĩa bản thân ra sao giữa vai trò làm mẹ và người mẫu.

“Làm mẹ khiến tôi thay đổi cách nhìn nhận bản thân về công việc, cuộc sống. Áp lực chứng minh bản thân và sự quan tâm của người khác giờ đây không còn nữa. Quan trọng vẫn là sức khỏe, sự bình yên và thời gian dành cho gia đình là đủ”, chân dài chiêm nghiệm.

Cô cũng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe phụ nữ và trẻ nhỏ, từ đó tìm hiểu, chia sẻ kiến thức về sức khỏe, dinh dưỡng, tiêm vaccine và các vấn đề liên quan đến hành trình làm mẹ. Chân dài mong thông tin hữu ích có thể giúp phụ nữ bớt hoang mang, chủ động hơn khi chăm sóc bản thân và con cái.

Từ 'Nữ hoàng drama' đến người phụ nữ không còn cần hào quang

Nhìn lại 15 năm làm nghề, Cao Thiên Trang không phủ nhận hình ảnh cá tính, quyết liệt từng khiến cô trở thành tâm điểm tranh cãi. Nữ người mẫu thậm chí tự hào về danh xưng "Drama queen" (Nữ hoàng drama - PV) gắn với mình sau cuộc thi Vietnam's Next Top Model.

"Tôi tự hào về cái tên này, xem nó như một lớp bảo vệ. Một người có chiều sâu sẽ không đánh giá người khác chỉ qua 45 phút trên truyền hình. Họ có thể ghi nhận hình ảnh của Cao Thiên Trang trong chương trình nhưng không vội kết luận tôi là người thế nào", cô bộc bạch.

Cao Thiên Trang không còn đam mê hào quang, danh vọng.

Khi còn trẻ, Cao Thiên Trang từng đặt mục tiêu chinh phục các vị trí nổi bật trong nghề: Trở thành vedette, xuất hiện trên trang bìa tạp chí lớn và có hợp đồng quảng cáo giá trị. Sau nhiều trải nghiệm, cô dần thay đổi quan niệm về thành công, không còn đặt nặng việc phải xuất hiện ở vị trí trung tâm hay liên tục chứng minh bản thân.

Nữ người mẫu vẫn yêu nghề, nôn nao mỗi khi bước lên sàn diễn. Thế nhưng cô hiểu công việc cần được đặt trong sự cân bằng với cuộc sống riêng. Nghề người mẫu vốn không có nguồn thu nhập ổn định nên cô chủ động tìm thêm cơ hội từ kinh doanh, đầu tư và review sản phẩm để xây dựng nền tảng tài chính.

“Tôi không phủ nhận quá khứ, cũng không xem gia đình là lý do để từ bỏ sự nghiệp. Điều tôi trân trọng nhất lúc này có lẽ là được sống khỏe mạnh, có người bạn đời tin cậy bên cạnh, được nhìn các con lớn lên và vẫn có thể tiếp tục công việc mình yêu thích”, cô bày tỏ.