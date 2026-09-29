Không để danh hiệu lấy đi sự hồn nhiên của trẻ nhỏ

Cuộc thi Model Kid Vietnam vừa trở lại, quy tụ hàng trăm thí sinh từ 5-13 tuổi. Qua các thử thách trình diễn, các em có cơ hội rèn sự tự tin, khả năng làm việc nhóm và bộc lộ cá tính trước ống kính.

Bộ 3 huấn luyện viên của cuộc thi: TyhD, á hậu Quỳnh Anh và hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa. (từ trái qua)

Chương trình ra mắt lần đầu năm 2019 dành cho trẻ em yêu thích thời trang và trình diễn. Mùa 2026 gồm 6 tập, với 3 huấn luyện viên là hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, á hậu Quỳnh Anh và người mẫu TyhD.

Các mentor trực tiếp hướng dẫn thí sinh trong từng thử thách, đồng thời theo sát quá trình ghi hình. Á hậu Quỳnh Anh cho biết cô chú trọng sự tự nhiên, không muốn các bé bị đặt vào một khuôn mẫu cố định.

Với Bùi Quỳnh Hoa, kết quả của một vòng thi không nên được xem là thước đo năng lực của trẻ. “Việc bị loại không đồng nghĩa con không đủ tốt mà là chưa phù hợp ở thời điểm thi. Để các con không buồn, tôi thường tìm cách trò chuyện để hiểu các em hơn”, cô nói.

TyhD cũng nhìn nhận cạnh tranh giữa các đội là điều khó tránh, nhất là khi các huấn luyện viên muốn bảo vệ thí sinh của mình. Tuy nhiên, cả 3 thống nhất không để những bất đồng của người lớn tác động đến trẻ.

“Từng tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, tôi hiểu một lời nhận xét trên sân khấu có thể khiến trẻ em suy nghĩ lâu”, TyhD nói.

Nhiều gương mặt thí sinh tiềm năng, có tố chất lộ diện trong Top 15.

Theo các huấn luyện viên, kết quả hay danh hiệu chỉ là một phần của hành trình. Quan trọng hơn, các em cần có trải nghiệm tích cực, thêm tự tin và không mang tâm lý phải chứng minh bản thân bằng thành tích.

Qua các vòng thi, top 15 dần lộ diện với nhiều gương mặt thí sinh nổi bật như: Trần Bảo Nam, từng tham gia một số bộ phim Việt phát sóng trong khung giờ vàng như Trạm cứu hộ trái tim, Người một nhà, Lỡ hẹn với ngày xanh…; Lâm Nhi có gia đình truyền thống nghệ thuật cùng nền tảng xiếc từ nhỏ; Bùi Ngọc Khánh An & Nguyễn Mộc Lam Anh sở hữu lượng fan khủng và liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng bình chọn…

Người mẫu nhí và ranh giới bước vào showbiz quá sớm

Trao đổi với VietNamNet về ranh giới giữa đào tạo người mẫu nhí và việc để trẻ tiếp xúc với môi trường showbiz quá sớm, nhà sản xuất Trang Lê cho biết Model Kid Vietnam tập trung tạo không gian để các em trải nghiệm những hoạt động liên quan đến nghề mẫu, song vẫn ưu tiên yếu tố phù hợp với độ tuổi.

Ban tổ chức cuộc thi định hướng để các em thoải mái thể hiện cá tính, nhưng đảm bảo phù hợp độ tuổi.

Theo bà, chương trình không đặt mục tiêu biến các thí sinh thành người mẫu chuyên nghiệp ngay từ nhỏ. Các thử thách được thiết kế để trẻ có cơ hội khám phá khả năng, cá tính và sở thích của mình.

“Chúng tôi đề cao tiêu chí các con không cần phải ép mình, cứ hồn nhiên và vô tư đúng với lứa tuổi. Các bé không cần cố gắng trở thành một người mẫu chuyên nghiệp mà quan trọng nhất là giữ được sự hồn nhiên, tinh nghịch đúng với lứa tuổi. Đó cũng là mục tiêu ban tổ chức hướng đến”, đại diện chương trình cho biết.

Một điểm được nhà sản xuất nhấn mạnh là sự khác biệt giữa các thí sinh, từ vùng miền độ tuổi đến tính cách. Trong quá trình thi, các em có thể trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi đối diện với thử thách, kết quả hoặc những tình huống chưa từng trải qua.

Ngoài ra, gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc đồng hành và hỗ trợ trẻ trong suốt quá trình tham gia. Bên cạnh kỹ năng trình diễn, các huấn luyện viên cũng định hướng cách ăn mặc, tạo dáng phù hợp với lứa tuổi, đồng thời phối hợp với phụ huynh để hạn chế những trải nghiệm không phù hợp với trẻ.

Huấn luyện viên TyhD đưa các thí sinh tham quan và trải nghiệm tại Dinh Độc Lập.

Ban tổ chức cho rằng việc đào tạo người mẫu nhí không chỉ nằm ở kỹ năng sân khấu mà còn ở cách giúp các em hiểu và phát triển bản thân. Những góp ý từ mentor được xem là công cụ để trẻ tiến bộ, thay vì tạo áp lực phải đạt thành tích.

“Danh hiệu chỉ là một điểm cộng trong hành trình tiếp theo của tất cả các bé”, đại diện chương trình nêu quan điểm.

Clip các huấn luyện trong vòng chọn thí sinh về đội

Ảnh, clip: BTC