Mạng xã hội mở ra không gian kết nối rộng lớn cho giới trẻ học tập, giao lưu và thể hiện bản thân. Tuy nhiên, các hội nhóm kín với lời mời gọi “ngọt ngào” vẫn tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, bẫy tình hay tống tiền khiến không ít gia đình lo ngại.

Khi nhóm kín trở thành “cái bẫy”

Những cái tên nghe rất trong sáng như “chia sẻ nỗi b.”, “cùng nhau tiến l.”, “chung một bầu t.”… dễ khiến không ít bạn trẻ tham gia vì tò mò, nhưng lại thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro.

Là một phụ huynh từng phát hiện con gái 16 tuổi suýt rơi vào “cái bẫy” từ một nhóm kín trên mạng xã hội, chị T.M.T (42 tuổi, ngụ phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vẫn chưa quên cú sốc ấy. Chị cho biết, khi con vừa bước vào tuổi 16, gia đình mua cho cháu một chiếc điện thoại thông minh để tiện liên lạc với người thân, bạn bè trong quá trình học xa nhà.

“Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là con dùng điện thoại để học tập, liên lạc với bạn bè. Cháu vốn ngoan, nên gia đình cũng khá yên tâm”, chị T. kể.

Nhưng rồi, chị nhận ra con gái dần thay đổi nhiều. Cô bé ít nói chuyện với gia đình hơn, thường xuyên ôm điện thoại, thậm chí bỏ cả bữa cơm. “Hỏi thì cháu bảo đang học nhóm. Tôi cũng tin, nhưng trong lòng cứ thấy bất an”, chị nói.

Để tránh làm con hoảng sợ, chị T. chọn cách âm thầm theo dõi, kiên nhẫn chờ thời điểm phù hợp để trò chuyện, giải thích và định hướng. Thế nhưng, mọi việc lại diễn tiến nhanh hơn chị nghĩ.

“Chỉ đến khi trực tiếp kiểm tra điện thoại, tôi mới phát hiện con gái mình đang trò chuyện thân mật với một người lạ trong một nhóm kín”, chị T. nhớ lại.

Sau một thời gian trò chuyện qua mạng, cô bé dần nảy sinh tình cảm. Thiếu nữ 16 tuổi đã bị “người tình online” uy hiếp bằng những hình ảnh nhạy cảm theo yêu cầu cho đối tượng.

“Chúng hẹn con gái tôi lên TPHCM gặp mặt. Cháu đã trốn học, định đi thì may mắn được giáo viên phát hiện và báo gia đình nên tôi kịp thời ngăn lại”, chị T. kể.

Khi không thấy con gái chị T. xuất hiện, đối tượng liên tục nhắn tin đe dọa sẽ phát tán các hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội, thậm chí rao bán cho những trang web xấu ở nước ngoài.

“Nếu hôm đó không ngăn lại kịp thời, tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo”, chị chia sẻ.

Theo chị T., cú sốc đó khiến con gái chị rơi vào trạng thái hoảng loạn, phải xóa tài khoản, tắt điện thoại và nghỉ học vài ngày để ổn định tinh thần.

“Cháu rất sợ hãi, gần như không dám tiếp xúc với ai. Gia đình phải ở bên động viên, trấn an từng chút một”, chị T. kể lại cú sốc đầu đời của con gái khi tham gia nhóm kín trên mạng xã hội.

Đồng thời, gia đình cũng đã trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý vụ việc.

Giấc mơ du học và bẫy tình “chấm điểm”

Sau khi dần ổn định lại tâm lý, cô bé chia sẻ: “Ban đầu thấy nhóm ‘chung một bầu t…’ có đông thành viên, tên gọi tích cực nên tham gia với mong muốn học hỏi, mở mang hiểu biết. Khi vào nhóm, một người chủ động làm quen, tự giới thiệu là nghiên cứu sinh tại Pháp. Sau thời gian trò chuyện, người này đưa ra những lời hứa hỗ trợ sang du học, định hướng làm người mẫu”.

Mọi chuyện chỉ thực sự trở nên nghiêm trọng khi chị T. phát hiện con gái đã gửi cho đối phương những hình ảnh nhạy cảm. “Tôi hỏi thì cháu khóc, nói là do người kia yêu cầu để ‘chấm điểm’ trước. Lúc đó tôi vừa giận vừa thương, chỉ biết ôm con mà trấn an”, chị nghẹn giọng.

Từ trải nghiệm của mình, chị T. cho rằng điều quan trọng nhất là sự đồng hành của cha mẹ. Mình không thể cấm con dùng mạng xã hội, nhưng phải hiểu con đang làm gì trên đó.

“Nếu ngày đó tôi chỉ mắng con, có khi cháu đã giấu luôn, mọi chuyện còn nguy hiểm hơn. Mình phải để con tin rằng gia đình luôn ở bên để con tin tưởng mà chia sẻ”, chị nói.

Theo các chuyên gia, mạng xã hội vẫn sẽ là một phần không thể thiếu trong đời sống của lứa tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, nếu thiếu kỹ năng và sự định hướng, các em rất dễ bị cuốn theo những lời hứa hẹn hấp dẫn.

Thay vì cấm đoán, gia đình cần đồng hành và trang bị cho con kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn như không chia sẻ thông tin cá nhân, không gửi hình ảnh riêng tư, cảnh giác với người lạ và chủ động trao đổi với cha mẹ khi gặp tình huống bất thường.