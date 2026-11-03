MS 2026.297

Chị Chu Thị Lợi (ở xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) mắc suy thận giai đoạn cuối, thị lực suy giảm. Suốt 6 năm qua, chị phải bám trụ trong phòng trọ chật hẹp 7m2 để chạy thận với hy vọng có thêm thời gian được ở bên hai con.

6 năm bám trụ ở "xóm chạy thận"

Tối muộn cuối tháng 10, trong căn phòng trọ chỉ rộng chừng 7m² tại “xóm chạy thận”, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (cơ sở 2), chị Chu Thị Lợi (39 tuổi) nằm co ro trên giường.

Ngồi bên cạnh chị là anh Trần Xuân Thường (chồng chị Lợi). Anh vừa tranh thủ xin rời công trường để về chăm vợ sau ca chạy thận. Công trình nơi anh làm thợ hồ cách phòng trọ khoảng 6km.

Phòng trọ chỉ khoảng 7m2, nơi chị Lợi tá túc nhiều năm nay để chạy thận

Dãy trọ có hơn 10 phòng, là nơi những người cùng cảnh ngộ phải sống xa gia đình, ngày ngày đến bệnh viện chạy thận để duy trì sự sống. Suốt 6 năm qua, chị Lợi phải thuê trọ tại đây để thuận tiện cho việc điều trị.

Chị Lợi kể, năm 14 tuổi, mắt trái chị xuất hiện triệu chứng bong võng mạc, khiến thị lực giảm dần. Đến năm 2016, mắt còn lại cũng gặp tình trạng tương tự. Từ đó, việc đi lại, sinh hoạt của chị ngày càng khó khăn.

Năm 2020, chị Lợi thường xuyên mệt mỏi, cơ thể sưng phù bất thường. Qua thăm khám, chị được chẩn đoán mắc bệnh thận và phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (cơ sở 2).

Từ đó, mỗi tuần, chị Lợi chạy thận vào các ngày thứ 3, 5 và 7. Điều khiến người mẹ này day dứt nhất là phải sống xa hai con: Trần Xuân Mạnh (16 tuổi) và Trần Thái Sanh (11 tuổi).

Đôi mắt chị Lợi đỏ hoe khi nhắc đến hai con

Suốt 6 năm, những lần chị trở về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tết Nguyên đán là dịp hiếm hoi cả gia đình được đoàn tụ, nhưng thời gian sum họp cũng chỉ vỏn vẹn hai ngày.

“Ngày 30 Tết, vợ chồng bắt xe về quê, đến mùng 2 lại quay trở lại. Về đến nhà vui và hạnh phúc lắm, được ôm các con trong vòng tay. Mỗi lần mẹ đi, các con đều bịn rịn”, chị Lợi rưng rưng nước mắt kể.

Gánh nặng chi phí đè lên gia đình cận nghèo

Theo bản tóm tắt hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (cơ sở 2), chị Lợi mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 (giai đoạn cuối – PV), đang điều trị bằng phương pháp lọc máu ngoài cơ thể (thận nhân tạo); kèm theo tăng huyết áp, thiếu máu và được theo dõi cường cận giáp thứ phát.

Những cuộc điện thoại của chị Lợi với các con đều nhắc nhở việc học hành, phụ công việc giúp bà nội

Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ, gia đình vẫn phải chi trả nhiều khoản phục vụ quá trình điều trị. Mỗi tháng, chị cần khoảng 1,2 triệu đồng mua quả lọc dùng trong quá trình chạy thận và khoảng 1,5 triệu đồng mua thêm các loại thuốc hỗ trợ gan, tim; ngoài ra còn chi phí nhà trọ, tiền sinh hoạt ăn uống. Tổng cộng mỗi tháng, chị Lợi cần khoảng 4 triệu đồng.

Trước đây, anh Thường làm thợ hồ, chị Lợi làm ruộng, cùng chăm lo cho các con và mẹ chồng là bà Phạm Thị Sửu (77 tuổi).

Tuy nhiên, từ ngày chị Lợi mắc bệnh, chi phí điều trị tốn kém. Số tiền tích góp chẳng mấy chốc cạn dần. Hai con còn đang tuổi ăn học, mẹ già cần người phụng dưỡng.

Sức khoẻ của chị Lợi ngày càng suy yếu, thị lực 2 mắt cũng giảm dần. "Người khác đứng cách tôi khoảng 1m, tôi chỉ nhìn thấy bóng lờ mờ, không thể nhìn rõ mặt. Mỗi lần đi chạy thận hay nấu nướng, nếu anh Thường đi làm, tôi đều phải nhờ những người cùng khu trọ giúp đỡ”, chị Lợi chia sẻ.

Để vừa có thu nhập, vừa thuận tiện hỗ trợ sau mỗi lần chị Lợi chạy thận, anh Thường xin làm thợ hồ cho một công trình gần bệnh viện chị điều trị.

Nhưng công việc của anh cũng bấp bênh. Tháng nào có việc đều thì thu nhập được khoảng 8-10 triệu đồng/tháng. Số tiền này ngoài chi phí điều trị cho chị Lợi, anh còn còn phải trang trải tiền ăn uống, học phí và các khoản sinh hoạt hằng tháng của hai con và mẹ già ở quê.

Anh Thường lo lắng, hoàn cảnh hiện tại không đủ tiền để vợ tiếp tục chạy thận

Ở quê nhà, hai con trai hiện sống dựa vào sự chăm sóc của bà nội. Tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước nhưng bà Sửu vẫn cố gắng quán xuyến việc nhà, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các cháu. Hàng ngày, Mạnh chở em trai đến trường, chăm sóc em và phụ giúp bà việc nhà và tranh thủ học hành.

Gia đình anh Thường thuộc diện cận nghèo tại địa phương. Với thu nhập ít ỏi của anh không đủ để trang trải chi phí điều trị cho chị Lợi.

Hiện giờ, điều lo lắng nhất là làm sao có đủ tiền để vợ tiếp tục chạy thận, đồng thời không để việc học của các con bị gián đoạn. Còn chị Lợi chỉ mong sức khỏe ổn định, có thêm cơ hội trở về nhà với các con.

Rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ chị Lợi.

Bạn đọc giúp chị Chu Thị Lợi có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.297 (chị Chu Thị Lợi) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Trần Xuân Thường (chồng chị Lợi) theo địa chỉ: xóm trọ chạy thận, số 32 Lê Ninh, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0343.139.837

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