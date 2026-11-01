MS 2026.295

Mới 5 tuổi, bé Nguyễn Tài Minh Khôi đã sớm phải đối mặt với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh. Trải qua 14 đợt truyền hóa chất, cơ hội duy nhất để Khôi thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo là ghép tế bào gốc nhưng gia đình đã cạn sạch tiền.

Vào một buổi chiều muộn cuối tuần, đường dây nóng của Báo VietNamNet nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ, giọng nghẹn ngào: "Nhờ quý báo cứu con em với, gia đình em đã hết cách rồi, con em còn bé quá,…”.

Chị là Phùng Thị Thuỷ, mẹ của bé Nguyễn Tài Minh Khôi (SN 2021) ở xã đảo Minh Châu, TP Hà Nội.

Mới 5 tuổi, bé Khôi đã phải chống chọi với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh

Chị Thuỷ cho biết, con trai chị mắc bệnh hiểm nghèo, được phát hiện từ đầu năm 2026. Đó là vào đợt Tết Nguyên đán 2026, thời gian mà gia đình không bao giờ quên được.

Thời điểm đó, phát hiện mắt phải của con trai hơi sưng đỏ, có biểu hiện bị lác nhẹ, vợ chồng chị Thủy chỉ nghĩ con bị đau mắt nên đưa con đến một phòng khám tư gần nhà khám và lấy thuốc điều trị. Thế nhưng, 3 ngày sau, tình trạng mắt của Khôi không những không thuyên giảm mà mí mắt còn sụp xuống, tròng mắt khó hoạt động.

Gia đình vội đưa con đến Bệnh viện Mắt Trung ương. Sau khi thăm khám, bác sĩ nhận định mắt bé Khôi bị liệt vận nhãn do tổn thương từ não bộ, đề nghị chuyển bé sang Bệnh viện Nhi Trung ương để khám chuyên sâu.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, kết quả chụp sọ não cho thấy, có một khối u có kích thước lớn gây chèn ép và làm liệt dây thần kinh thị giác của bé Khôi. Kết quả siêu âm, chụp chiếu ổ bụng tiếp tục phát hiện thêm 2 khối u lớn ở khoang sau phúc mạc. Kết quả sinh thiết sau đó xác định, bé Khôi mắc ung thư nguyên bào thần kinh.

Kể từ thời điểm đó, bé Khôi liên tục vào viện điều trị. Đến nay, cậu bé đã trải qua 14 đợt truyền hóa chất. Mỗi đợt truyền thuốc, cơ thể cậu bé gần như suy kiệt, không còn sức để ngồi, chỉ biết nằm vùi vào lòng mẹ khóc thút thít vì những cơn đau hành hạ.

Bé Khôi đã trải qua 14 đợt truyền hóa chất

Những lúc như vậy, lòng chị Thuỷ quặn thắt. Thương con còn quá nhỏ đã phải chịu đau đớn. Nhưng điều chị lo nhất là việc xoay xở chi phí điều trị cho con.

Theo chị Thuỷ, chi phí cho mỗi đợt đưa con đi truyền hoá chất hết khoảng hơn 11 triệu đồng, trong đó gồm chi phí điều trị, đi lại, sinh hoạt và thuê nhà trọ.

Suốt thời gian qua, gia đình chị đã phải chạy vạy vay mượn người thân, bạn bè gần 200 triệu đồng để trang trải chi phí những ngày con nằm viện. Nhưng số tiền ấy chỉ như muối bỏ bể trước chi phí điều trị tốn kém của căn bệnh hiểm nghèo.

Theo gia đình, sau 14 đợt truyền hóa chất, tình trạng liệt ở mắt phải của bé đã có dấu hiệu thuyên giảm. Thế nhưng, chặng đường điều trị phía trước của bé vẫn còn dài và gian nan. Bác sĩ nói Khôi cần phải phẫu thuật bóc tách, xạ trị và đặc biệt là ghép tế bào gốc để ngăn chặn nguy cơ ung thư tái phát.

“Bác sĩ cho biết, chi phí cho ca ghép tế bào gốc của con khoảng 500-700 triệu đồng. Số tiền này thực sự nằm ngoài khả năng xoay xở của gia đình tôi lúc này”, chị Thủy chia sẻ.

Nếu bé Khôi được ghép tế bào gốc, có thể ngăn chặn nguy cơ ung thư tái phát

Được biết, gia đình chị Thuỷ còn nhiều khó khăn. Cả nhà sinh sống tại khu 4, xã Minh Châu, Hà Nội, là nơi được ví “ốc đảo” của Thủ đô bởi nơi đây nằm biệt lập giữa bãi bồi sông Hồng. Mỗi lần đưa con đi viện, người mẹ trẻ lại phải lên những chuyến phà vượt qua sông, sau đó mới đón được xe khách về trung tâm Hà Nội.

Hiện giờ, trụ cột kinh tế duy nhất của gia đình là chồng chị, anh Nguyễn Tài Lượng, làm nghề thợ xây tự do. Thế nhưng, thời gian gần đây, anh Lượng cũng mắc bệnh cột sống, đau lưng nên không làm được công việc nặng. Vì thế thu nhập bấp bênh, lúc có lúc không.

Thời gian đưa con trai đi viện, chị Thuỷ đành gửi con gái lớn đang học lớp 5 sang nhà ông bà nội nhờ chăm sóc.

Hoàn cảnh gia đình bé Khôi đặc biệt khó khăn

“Vợ chồng tôi cố gắng mãi mới vay được 200 triệu đồng để cho con truyền hóa chất. Nếu cho con ghép tế bào gốc thì gia đình không thể xoay xở được số tiền hơn nửa tỷ đồng. Nghĩ đến cơ hội sống của con mà tôi đành bất lực.

Gia đình tôi đã nghĩ đến việc bán căn nhà đang ở. Nhưng nhà tôi ở ngoài xã đảo, bán cũng chẳng ai mua”, chị Thuỷ nghẹn ngào.

Bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Tài Minh Khôi có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.295 (bé Nguyễn Tài Minh Khôi) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Phùng Thị Thủy (mẹ bé Khôi) theo địa chỉ: Khu 4, xã Minh Châu, Thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 0967553597.

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