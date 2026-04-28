Người mệnh Kim mang trong mình năng lượng của sự mạnh mẽ, sắc bén và kiên định. Theo thuyết ngũ hành, Kim là một trong năm bản mệnh, tượng trưng cho kim loại, nguyên khí và sự tinh khiết.

Tuy nhiên, chính sự cứng rắn đôi khi khiến người mệnh Kim dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, khô khan. Việc lựa chọn cây xanh hợp phong thủy không chỉ giúp cân bằng năng lượng mà còn mở ra cánh cửa tài lộc, thăng tiến và bình an.

Dưới đây là 4 loại cây phong thủy được các chuyên gia khuyên dùng cho gia chủ mệnh Kim, dựa trên nguyên tắc tương sinh (Thổ sinh Kim) và tương hợp (màu sắc trắng, vàng, ánh kim).

Cây bạch mã hoàng tử: Biểu tượng của sự thăng tiến và may mắn

Bạch mã hoàng tử là một trong những loại cây phong thủy được khuyên dùng cho người mệnh Kim. Loài cây này có thân màu trắng ngà, lá to, tán rộng với gân trắng nổi bật giữa nền xanh bóng, toát lên vẻ thanh lịch và quý tộc.

Cái tên "Bạch Mã Hoàng Tử" cũng phần nào nói lên khí chất mạnh mẽ, nam tính mà loài cây này đại diện.

Bạch mã hoàng tử với gân trắng nổi bật là loại cây hàng đầu hợp với người mệnh Kim, tượng trưng cho sự thăng tiến và may mắn. Ảnh: Baidu

Về mặt phong thủy, màu trắng trên lá cây là yếu tố tương hợp mạnh mẽ với người mệnh Kim, vốn chủ về gam màu trắng và ánh kim.

Trồng bạch mã hoàng tử trong nhà hay nơi làm việc được tin là mang lại sự thuận lợi trong công việc, giúp gia chủ thăng tiến và gặp nhiều may mắn. Đây cũng là loại cây thường được chọn làm quà tặng trong các dịp khai trương, lên chức với mong muốn gửi gắm những điều tốt đẹp nhất.

Cây ưa ẩm, phù hợp để ở những nơi thoáng mát với ánh sáng nhẹ nhàng, rất lý tưởng để đặt trên bàn làm việc hoặc trong phòng khách.

Cây kim tiền: ‘Cây tài lộc’ đúng nghĩa cho mệnh Kim

Nhắc đến cây phong thủy cho tài lộc, không thể bỏ qua cây kim tiền. Loài cây này có những chiếc lá mọc đối xứng trên thân, trông xa như những đồng tiền xếp chồng lên nhau.

Kim tiền thuộc hành Thổ, mối quan hệ tương sinh Thổ sinh Kim, giúp người mệnh Kim làm ăn phát đạt và ổn định tài chính. Ảnh: Baidu

Kim tiền thuộc hành Mộc, tuy nhiên khi trồng trong chậu sứ, đất hoặc màu vàng - nâu (hành Thổ) sẽ tạo quan hệ Thổ sinh Kim, rất phù hợp với người mệnh Kim.

Việc người mệnh Kim trồng cây kim tiền giống như việc "mượn đất" để nuôi dưỡng và củng cố bản mệnh.

Loài cây này được cho là giúp gia chủ làm ăn phát đạt, tiền vào như nước và ổn định tài chính. Cây kim tiền rất dễ sống, có thể phát triển trong điều kiện ánh sáng yếu, chỉ cần tưới nước 1-2 lần mỗi tuần, phù hợp với những người bận rộn.

Cây lan ý (bạch môn): Thanh lọc không khí, mang đến bình an

Lan ý là loài cây mang vẻ đẹp thanh khiết với những bông hoa trắng muốt hình mo cau và lá xanh mướt.

Màu trắng của hoa lan ý chính là màu bản mệnh của người mệnh Kim, vì vậy đây được xem là một trong những lựa chọn hàng đầu cho gia chủ thuộc cung mệnh này.

Lan ý với những bông hoa trắng muốt mang màu bản mệnh của Kim, vừa thanh lọc không khí vừa nuôi dưỡng sự bình an. Ảnh: Baidu

Trong phong thủy, lan ý tượng trưng cho sự hòa hợp, cân bằng năng lượng và sự bình yên trong gia đình.

Với người mệnh Kim vốn có tính cách cứng rắn, lan ý được xem như “liều thuốc” giúp cân bằng cảm xúc, giúp tinh thần trở nên thư thái, đẩy lùi căng thẳng và mệt mỏi.

Ngoài giá trị phong thủy, lan ý còn nổi tiếng với khả năng thanh lọc không khí, hấp thụ các chất độc hại, mang lại bầu không khí trong lành cho phòng ngủ và phòng khách.

Cây kim ngân: Cân bằng nguyên khí, ổn định tài vận

Cây kim ngân thường được uốn nắn thành nhiều thế dáng độc đáo, lá nhỏ và mọc thành khóm tỏa ra xung quanh. Hoa kim ngân có màu trắng, sau chuyển dần sang vàng, mang đầy đủ sắc màu của hành Kim và Thổ.

Đối với người mệnh Kim, cây kim ngân có tác dụng ổn định và cân bằng các nguyên khí trong không gian sống.

Kim ngân có hoa trắng chuyển sang vàng, hội tụ đủ sắc màu của hành Kim và Thổ, giúp cân bằng nguyên khí và ổn định tài vận. Ảnh: Baidu

Loài cây này được tin là giúp gia chủ giữ vững phong độ, đem lại nhiều may mắn, tiền tài và danh vọng.

Đặc biệt, số lượng gốc kim ngân trong một chậu cũng mang những ý nghĩa riêng: 1 gốc tượng trưng cho sự vững chắc, 3 gốc mang ý nghĩa "Tam Tài" (Phúc - Lộc - Thọ), còn 5 gốc lại tượng trưng cho an khang, thịnh vượng.

Để phát huy tối đa hiệu quả phong thủy, gia chủ nên đặt cây ở hướng Tây hoặc Tây Bắc. Ngoài ra có thể đặt hướng Đông Bắc (thuộc Thổ) để tăng tương sinh.

Chậu cây nên chọn màu trắng, vàng, nâu đất hoặc chất liệu sứ, gốm (thuộc hành Thổ) để nuôi dưỡng Kim khí. Nên tránh chậu màu đỏ, cam hoặc tím vì Hỏa khắc Kim.

Một cây xanh khỏe mạnh, tươi tốt sẽ là nguồn sinh khí dồi dào, giúp gia chủ mệnh Kim luôn vững vàng trên con đường công danh và tài lộc.