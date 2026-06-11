Theo CBRE, quý I/2025, giá căn hộ sơ cấp tại TP.HCM đạt trung bình khoảng 77 triệu đồng/m², tăng gần 29% so với cùng kỳ. Ở phân khúc cao cấp, nhiều dự án được chào bán từ 150-190 triệu đồng/m². Mặt bằng giá mới khiến người mua cân nhắc kỹ hơn trước khi xuống tiền.

Trong bối cảnh đó, các yếu tố như pháp lý, tiến độ, quy hoạch và môi trường sống ngày càng được ưu tiên. Điều này cho thấy xu hướng xem bất động sản không chỉ là tài sản tích lũy mà còn là nơi an cư lâu dài, với giá trị sử dụng thực tế trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn.

Giá trị bất động sản bắt đầu từ chất lượng sống

Nếu trước đây vị trí thường được xem là yếu tố quyết định, thì hiện nay chất lượng môi trường sống đang trở thành một trong những tiêu chí được quan tâm hàng đầu.

Áp lực đô thị hóa, mật độ dân cư gia tăng cùng nhịp sống ngày càng nhanh khiến nhu cầu về một không gian sống cân bằng trở nên rõ nét hơn. Người mua nhà không chỉ tìm kiếm nơi để ở mà còn mong muốn một môi trường có thể hỗ trợ sức khỏe thể chất, tinh thần và tạo điều kiện để các thành viên trong gia đình phát triển bền vững.

Từ đó, những yếu tố như diện tích cây xanh, mặt nước, không gian cộng đồng, tiện ích chăm sóc sức khỏe hay khả năng kết nối với hệ sinh thái dịch vụ xung quanh ngày càng được chú trọng. Đây cũng là lý do các dự án phát triển theo định hướng wellness residences đang nhận được sự quan tâm tại các đô thị lớn.

Người mua ngày càng ưu tiên những không gian sống hỗ trợ sức khỏe thể chất, tinh thần và sự phát triển bền vững của gia đình. Ảnh phối cảnh

Đối với các chủ đầu tư, bài toán không còn dừng lại ở việc cung cấp chỗ ở mà là kiến tạo một môi trường sống có chất lượng, nơi cư dân có thể tận hưởng những giá trị thiết thực mỗi ngày.

The Peak Garden và triết lý phát triển từ nhu cầu thực

Tại khu Nam TP.HCM, The Peak Garden là dự án được Hưng Lộc Phát Corp phát triển theo định hướng lấy trải nghiệm cư dân làm trung tâm. Liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, dự án theo đuổi mô hình wellness residences với sự kết hợp giữa thiên nhiên, tiện ích và nhu cầu ở thực.

Điểm nhấn của dự án là hơn 11.000 m² diện tích cây xanh và mặt nước nội khu cùng hệ sinh thái cảnh quan đa lớp, góp phần kiến tạo môi trường sống thông thoáng, riêng tư và gần gũi với thiên nhiên. Dự án được thiết kế theo mô hình 5 tầng thiên nhiên, kết hợp từ mặt nước, thảm thực vật, vườn cảnh quan đến các không gian xanh trên cao và những khoảng mở đón gió, ánh sáng tự nhiên, qua đó tăng cường sự kết nối giữa con người với môi trường sống.

The Peak Garden được phát triển theo định hướng wellness residences, chú trọng cân bằng giữa không gian sống, thiên nhiên và trải nghiệm cư dân. Ảnh phối cảnh

Tinh thần wellness tiếp tục được thể hiện thông qua chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe như hồ khoáng nóng, hồ Jacuzzi, công viên nội khu, đường dạo ven hồ và các không gian sinh hoạt cộng đồng. Những tiện ích này được phát triển như một phần của trải nghiệm sống hằng ngày, hướng đến sự cân bằng giữa nghỉ ngơi, vận động và tái tạo năng lượng.

Bên cạnh đó, vị trí liền kề Phú Mỹ Hưng giúp dự án thừa hưởng hệ sinh thái dịch vụ đã phát triển đồng bộ của khu Nam TP.HCM, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập và làm việc của cư dân.

Giá trị được kiểm chứng bằng hiện trạng thực tế

Bên cạnh chất lượng sống, tính minh bạch và khả năng kiểm chứng ngày càng được người mua nhà quan tâm. Thay vì chỉ tham khảo tài liệu giới thiệu, nhiều khách hàng lựa chọn trực tiếp tham quan công trường và theo dõi tiến độ xây dựng trước khi quyết định.

Nhiều khách hàng lựa chọn trực tiếp khảo sát công trường trước khi đưa ra quyết định sở hữu bất động sản.

Theo Chủ đầu tư - Công ty CP Đầu tư BĐS Hưng Lộc Phát, dự án The Peak Garden hiện đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán theo quy định pháp luật và đang được triển khai đúng tiến độ thực tế. Điều này giúp khách hàng dễ dàng đánh giá hiện trạng dự án, đồng thời củng cố niềm tin nhờ sự song hành giữa pháp lý rõ ràng và tiến độ hiện hữu.

Về dài hạn, dự án được đánh giá là sẽ hưởng lợi từ loạt công trình hạ tầng trọng điểm khu Nam TP.HCM như nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, cầu Nguyễn Khoái, cầu Thủ Thiêm 4 và tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ với định hướng ga Tân Mỹ trong giai đoạn 2.

Trong bối cảnh người mua đề cao giá trị sử dụng thực tế, các dự án sở hữu môi trường sống chất lượng, pháp lý minh bạch và tiến độ rõ ràng đang có nhiều lợi thế. Theo đuổi triết lý “tài sản thực – giá trị thực”, The Peak Garden được định hình từ chất lượng sống hiện hữu, tiến độ có thể kiểm chứng và tiềm năng phát triển của khu vực.

(Nguồn: Công ty CP Đầu tư BĐS Hưng Lộc Phát)