Ngày 4/8, TAND khu vực 11 tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thúy Vân (SN 1993, trú tại 125/12 đường Thái Hòa 8, khu phố Thái Hòa, phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) 30 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 6/2025 đến tháng 11/2025, Lê Thị Thúy Vân và chị Đặng Thị Minh Nghiêm (trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) có giao dịch mua bán hải sản. Trong thời gian này, các đơn hàng đều được Vân thanh toán đầy đủ nên tạo được sự tin tưởng từ phía chị Nghiêm.

Bị cáo Lê Thị Thúy Vân tại tòa. Ảnh: Thế Minh

Đến đầu tháng 12/2025, do làm ăn thua lỗ, Vân nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên tiếp tục đặt mua hải sản qua Zalo. Sau khi chị Nghiêm chụp phiếu tính tiền gửi qua Zalo và giao hàng bằng xe khách, Vân thực hiện chuyển khoản nhưng cố tình bỏ 3 số “0” ở cuối số tiền cần thanh toán. Sau đó, Vân chụp ảnh màn hình giao dịch thành công gửi cho chị Nghiêm.

Để bị hại không kịp phát hiện, ngay sau khi gửi hình ảnh chuyển khoản, Vân liên tục nhắn tin trao đổi các nội dung khác nhằm đánh lạc hướng, khiến chị Nghiêm không kiểm tra kỹ số tiền thực nhận. Sau đó, Vân thu hồi tin nhắn chứa hình ảnh giao dịch.

Tin tưởng bạn hàng đã thanh toán đủ tiền như các lần trước, chị Nghiêm không đối chiếu lại tài khoản ngân hàng nên không phát hiện số tiền nhận được thấp hơn nhiều so với giá trị đơn hàng.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 3/12/2025 đến ngày 31/12/2025, Vân đã 15 lần đặt mua hải sản và gian dối trong việc thanh toán, chiếm đoạt của chị Nghiêm hơn 140 triệu đồng.

Sau một thời gian, nhận thấy lợi nhuận kinh doanh giảm bất thường, chị Nghiêm kiểm tra, sao kê ngân hàng và phát hiện số tiền Vân chuyển không đúng với giá trị các đơn hàng. Đồng thời, Vân xóa tài khoản Zalo và chặn mọi liên lạc, chị Nghiêm sau đó đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục hậu quả, hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.