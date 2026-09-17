Ngày 17/9, Công an phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ chị Lê Thị Thu Huyền (trú khu phố 3, phường Quảng Trị) hoàn trả gần 1 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Trước đó, khoảng 11h16 ngày 16/9, chị Huyền bất ngờ nhận được 999.999.997 đồng vào tài khoản ngân hàng.

Chị Lê Thị Thu Huyền (bên trái) chuyển trả gần 1 tỷ đồng cho chị Trần Thị Dung (bên phải). Ảnh: Xuân Thắng

Nhận thấy số tiền lớn và không phải giao dịch của mình, chị Huyền chủ động đến ngân hàng để xác minh nguồn tiền.

Qua xác minh, chị Huyền được biết số tiền trên do chị Trần Thị Dung (trú thôn Tân Tiến, xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh) chuyển nhầm vào tài khoản.

Sáng 17/9, với sự hỗ trợ của Công an phường Quảng Trị, chị Huyền đã chuyển trả toàn bộ số tiền cho chị Dung.

Lãnh đạo Công an phường Quảng Trị cho biết, việc chị Huyền chủ động xác minh và hoàn trả số tiền chuyển nhầm là hành động đẹp, đáng biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng.