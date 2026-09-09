Ngày 9/9, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhận được thư cảm ơn sau khi giúp đỡ người dân nhận lại 499 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 8/9, Phòng An ninh kinh tế tiếp nhận đơn đề nghị giúp đỡ của ông N.H.D. (trú tại tỉnh Quảng Ninh) về việc giao dịch chuyển nhầm 499 triệu đồng vào tài khoản của người khác.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh kinh tế phối hợp Công an xã Tiên Yên xác minh vụ việc.

Công an tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người dân nhận lại khoản tiền chuyển nhầm. Ảnh: Công an cung cấp

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định việc chuyển khoản nhầm là có thật.

Cùng thời điểm, Công an xã Tiên Yên cũng nhận được thông tin từ ông H.V.L. (trú xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang) về việc tài khoản của ông bất ngờ nhận 499 triệu đồng từ người lạ.

Ngay trong ngày 8/9, toàn bộ số tiền 499 triệu đồng được hoàn trả cho ông N.H.D. dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng.

Sau khi nhận lại tiền, ông N.H.D. viết thư cảm ơn cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Tuyên Quang và Công an xã Tiên Yên vì đã hỗ trợ xác minh, xử lý vụ việc.