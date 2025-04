Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang phối hợp cùng Công an xã Tân Hải, TP Phú Mỹ truy bắt nghi can gây ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Nạn nhân là người phụ nữ 48 tuổi, quê Sóc Trăng, làm công nhân cho một công ty trên địa bàn TP Phú Mỹ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: BRY

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, người phụ nữ được con gái chở bằng xe máy đi từ nhà trọ ở xã Long Sơn (TP Vũng Tàu) ra quốc lộ 51 để đến công ty làm việc.

Khi lưu thông đến gần khu vực ngã ba Long Sơn, xã Tân Hải, hai mẹ con bất ngờ bị người đàn ông đi từ phía sau chạy xe vượt lên chặn đường, khiến cả hai bị ngã.

Lúc này, gã đàn ông dùng hung khí lao đến tấn công người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo con gái của nạn nhân, người đàn ông gây án là tình nhân, sống chung như vợ chồng với mẹ của cô.

Sau khi gây án, nghi can bỏ chạy ra hướng quốc lộ 51.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hải cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, đồng thời truy bắt nghi can gây án.