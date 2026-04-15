Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật bóc tách thành công toàn bộ khối u, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng thần kinh.

Quyết định vượt biên giới từ niềm tin vào y học Việt

Những cơn đau đầu kéo dài, kèm theo chóng mặt và mất ngủ xuất hiện từ cuối năm 2025 đã khiến cuộc sống của bà Sean Sotheavy bị đảo lộn. Ban đầu, triệu chứng chỉ thoáng qua, nhưng theo thời gian ngày càng gia tăng cả về tần suất lẫn mức độ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường ngày.

Tại một cơ sở y tế ở Campuchia, bà được chẩn đoán có u não. Đối mặt với bệnh lý liên quan trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương - nơi mỗi can thiệp đều tiềm ẩn nhiều rủi ro, bà và gia đình không khỏi lo lắng.

Dù đã có hướng điều trị tại địa phương, bà vẫn mong muốn tìm kiếm một giải pháp an toàn hơn. Sau khi tìm hiểu và biết đến Bệnh viện ĐKQT Vinmec Central Park - nơi từng điều trị thành công nhiều ca bệnh tương tự, bà quyết định vượt gần 1.000 km sang Việt Nam với hy vọng được điều trị triệt để.

Tại Vinmec Central Park, bệnh nhân được thăm khám toàn diện với hệ thống thiết bị cận lâm sàng hiện đại. Kết quả xác định bà mắc u màng não vùng trán trái - một dạng u có nguy cơ chèn ép và ảnh hưởng đến chức năng thần kinh nếu không được xử lý kịp thời.

Ê-kíp bác sĩ tại Bệnh viện ĐKQT Vinmec Central Park thực hiện phẫu thuật bóc tách u màng não bằng hệ thống định vị thần kinh hiện đại

Đáng chú ý, bệnh nhân đồng thời mắc cường giáp - yếu tố làm gia tăng nguy cơ trong quá trình phẫu thuật nếu không được kiểm soát tốt. Trước tình huống này, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa giữa Ngoại Thần kinh và Nội tiết nhằm xây dựng phác đồ điều trị tối ưu. Thay vì can thiệp ngay, ưu tiên được đặt vào việc kiểm soát ổn định tình trạng nội tiết, đảm bảo điều kiện an toàn cao nhất trước khi phẫu thuật.

Sau khi đánh giá toàn diện, phương án bóc tách u màng não được lựa chọn như giải pháp điều trị triệt để, giúp loại bỏ khối u và hạn chế nguy cơ tiến triển.

4 giờ phẫu thuật và “bài toán kép” bảo tồn chức năng thần kinh

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi ThS.BS Trương Văn Trí - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống - cùng ê-kíp tại Vinmec Central Park.

Thách thức lớn nhất đến từ vị trí khối u nằm trong não - khu vực tập trung dày đặc các cấu trúc thần kinh quan trọng. Điều này đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối: vừa bóc tách triệt để khối u, vừa bảo tồn tối đa chức năng thần kinh, hạn chế nguy cơ di chứng.

Trong suốt quá trình phẫu thuật, ê-kíp sử dụng hệ thống định vị thần kinh Stealth S8 để xác định chính xác vị trí và ranh giới khối u. Nhờ đó, đường mổ được tối ưu theo hướng xâm lấn tối thiểu, giảm thiểu tổn thương mô lành. Cách tiếp cận này không chỉ giúp giảm đau sau mổ, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, mà còn rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ đã diễn ra thuận lợi. Khối u được bóc tách hoàn toàn, không ghi nhận biến chứng thần kinh trong và sau mổ. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tích cực: Các triệu chứng đau đầu, chóng mặt giảm rõ rệt, giấc ngủ cải thiện, tinh thần ổn định.

Bệnh nhân Sean Sotheavy phục hồi tích cực sau phẫu thuật

Chia sẻ về hành trình điều trị, bà Sean Sotheavy cho biết, bà từng rất lo lắng khi phải phẫu thuật não. Tuy nhiên, sự tư vấn rõ ràng và chi tiết từ các bác sĩ đã giúp bà hiểu đúng tình trạng bệnh, từ đó yên tâm hơn trước khi bước vào ca mổ.

“Các bác sĩ không chỉ điều trị, mà còn giúp tôi cảm thấy bình tĩnh và tin tưởng. Trong suốt thời gian nằm viện, tôi luôn được theo dõi sát sao và chăm sóc tận tình”, bà Sean Sotheavy chia sẻ.

Một yếu tố quan trọng giúp bệnh nhân an tâm là hệ thống phiên dịch hỗ trợ xuyên suốt, giúp việc trao đổi với bác sĩ trở nên thuận lợi, không còn rào cản ngôn ngữ.

Trường hợp của bà Sotheavy là một trong nhiều ca bệnh quốc tế được điều trị thành công tại Vinmec Central Park thời gian gần đây. Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm dịch vụ y tế chất lượng cao trong khu vực ngày càng gia tăng, Việt Nam nói chung và hệ thống y tế Vinmec nói riêng đang dần khẳng định vị thế là điểm đến đáng tin cậy, trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều bệnh nhân quốc tế.