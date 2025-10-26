MS 2025.289

Suốt 5 năm qua, Như Ý đã phải rong ruổi khắp nơi để điều trị căn bệnh u sọ hầu. Căn bệnh ngày càng diễn biến nặng, bởi khối u nằm sâu trong não, ngay gần tuyến yên, đe dọa trực tiếp đến tính mạng bé.

Bé Trần Như Ý mắc bệnh u sọ hầu ở não rất nguy hiểm

Bé Như Ý là con thứ hai trong gia đình có ba chị em, sống tại khu phố 6, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Cuộc sống vốn khó khăn, nay lại thêm chồng chất khi bệnh tật bất ngờ ập đến vào tháng 7/2020. Khi đó, Như Ý liên tục bị đau đầu, lệch nhãn cầu. Chị Nguyễn Thị Huyền Trân (mẹ Như Ý) đưa con đi khám thì bàng hoàng nhận kết quả: Như Ý bị u sọ hầu ở não.

Những ngày đầu nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) là khoảng thời gian kinh hoàng đối với chị Trân. Chị chứng kiến nhiều bệnh nhi mang căn bệnh như con mình khiến chị sợ hãi. Đến nỗi, có những lần tuyệt vọng, chị từng đưa con về nhà, tìm cách chạy chữa bằng thuốc nam suốt bốn năm ròng, nhưng bệnh tình của bé Như Ý ngày càng nặng thêm.

Căn bệnh quái ác tái phát nhiều khiến sức khoẻ của Như Ý ngày càng yếu, chi phí điều trị lại tốn kém

Tháng 10/2024, thấy tình trạng của con trở nên nghiêm trọng: liên tục đau đầu, co giật, nôn ói, gia đình phải đưa Như Ý nhập viện cấp cứu và đặt ống dẫn lưu não thất.

Tháng 1/2025, ống dẫn lưu bị tắc, Như Ý phải mổ lần thứ hai. Đến tháng 8/2025, tình trạng tắc nghẽn tái phát, bé phải phẫu thuật lần thứ ba. Và ngày 17/9/2025, bé được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật lấy khối u.

Đây là ca mổ cực kỳ nguy hiểm bởi khối u nằm gần tuyến yên. Dù ca mổ thành công một phần, nhưng bác sĩ cho biết không thể lấy hết khối u, đồng nghĩa Như Ý sẽ phải sống chung với bệnh tật suốt đời.

Căn bệnh khiến bé Như Ý không chỉ chịu đựng đau đớn về thể xác mà còn gặp nhiều biến chứng thần kinh nghiêm trọng. Bé thường xuyên la hét, rối loạn điện giải, viêm phổi, mất thăng bằng nước, nhiều lúc chỉ nằm mệt mỏi, không tỉnh táo.

Nhìn con vật vã trong những cơn đau, chị Trân nghẹn ngào: “Bác sĩ nói khối u có thể mọc lại bất cứ lúc nào. Mỗi lần thấy con đau, tôi chỉ biết cầu nguyện con được sống thêm ngày nào hay ngày ấy. Nhưng giờ gia đình tôi chẳng còn khả năng lo chi phí nữa rồi…”.

Tính đến nay, chi phí điều trị của Ý đã vượt 70 triệu đồng, chưa kể chi phí thuốc men ngoài danh mục bảo hiểm. Để có tiền chữa trị cho con, gia đình phải vay mượn khắp nơi, thậm chí cầm cố cả nhà cửa.

Chồng chị, anh Trần Đình Trung làm nghề chở nước thuê với thu nhập bấp bênh. Còn chị Trân đã nghỉ việc nhiều năm nay để ở nhà chăm con. Em của Như Ý, bé Trần Thiên Quốc (SN 2018) đến nay chưa được đi học vì hoàn cảnh khó khăn.

Bố mẹ nghèo khó kiệt quệ chỉ mong cứu được tính mạng con gái.

Theo xác nhận của Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Trần Như Ý, 10 tuổi, bị u sọ hầu, đã trải qua nhiều lần phẫu thuật và đặt ống dẫn lưu. Hiện bệnh nhân giảm thị lực, tiên lượng nặng, có nguy cơ tái phát cao. Bệnh nhi cần điều trị lâu dài, tốn kém”.

Giờ đây, điều duy nhất chị Trân mong mỏi là con gái được tiếp tục điều trị để duy trì sự sống.