"Cuộc sống của chúng tôi ở đây chẳng khác gì thiên đường", bà Robyn Yerian (70 tuổi) - người sáng lập The Bird’s Nest, khẳng định trên Metro.

Bà Robyn Yerian - người sáng lập The Bird’s Nest. Ảnh: Robyn Yerian/SWNS

Năm 2002, khi chuẩn bị nghỉ hưu, Robyn nhận thấy số tiền tiết kiệm của mình không đủ để đảm bảo cuộc sống. Bà quyết định rút toàn bộ, chi 35.000 USD (924 triệu đồng) mua một mảnh đất ở vùng nông thôn Cumby (bang Texas) và dành ra 100.000 USD (2,6 tỷ đồng) để cải tạo nơi này.

Ý tưởng ban đầu của bà Robyn về The Bird’s Nest là một nơi dành cho tất cả những người trên 55 tuổi. Nhưng sau một hội thảo dạy phụ nữ sử dụng dụng cụ điện, Robyn chuyển hướng xây dựng cộng đồng thuần nữ.

Ảnh: Robyn Yerian/SWNS

"Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn tình cờ. The Bird’s Nest xuất hiện không phải vì chúng tôi muốn loại trừ đàn ông mà đây là nơi phụ nữ được trao quyền", bà Robyn chia sẻ.

Hiện tại, The Bird’s Nest là "ngôi nhà chung" của khoảng 12 phụ nữ độc thân, phần lớn đã nghỉ hưu. Họ cùng nhau tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống hằng ngày và tham gia nhiều hoạt động khác nhau như bơi lội, tập yoga, làm vườn, nấu ăn, đưa đón nhau đi khám bệnh hay đến các cuộc hẹn.

Ảnh: Robyn Yerian/SWNS

Mỗi cư dân sẽ sống trong một căn nhà nhỏ khoảng 15-40m², gồm phòng khách, bếp, nhà tắm và gác xép để ngủ. Căn nào cũng có hiên riêng, vườn hoa và cây xanh. Chi phí sinh hoạt ở The Bird’s Nest cũng được đánh giá là rất hợp lý với 450 USD (11,8 triệu đồng) mỗi tháng cho một nơi lưu trú, đã bao gồm phí dịch vụ sử dụng nước, xử lý rác, bể tự hoại và chăm sóc bãi cỏ.

Robyn khẳng định: "Vì tất cả cùng nhau điều hành nơi này nên đây cũng là nhà của họ chứ không phải chỉ của riêng tôi. Tuy nhiên, vì là người khá thẳng tính nên tôi không bao giờ chấp nhận những chuyện thị phi hay nói xấu sau lưng. Nếu có vấn đề, chúng tôi đều phải nói ra".

Ảnh: Robyn Yerian/SWNS

Sức khỏe tinh thần cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất được chú trọng tại The Bird's Nest, vì bà Robyn muốn đây là nơi tình bạn gắn kết và có sự liên hệ chặt chẽ.

"Chúng tôi đều là những người có 'đôi tai biết lắng nghe' và 'bàn tay sẵn sàng giúp đỡ' bất cứ ai cần cũng như bất kỳ lúc nào", bà Robyn nhấn mạnh.

Những người muốn gia nhập The Bird's Nest đầu tiên sẽ phải trò chuyện qua điện thoại với Robyn, sau đó đến ở thử vài ngày. "Tôi luôn dành thời gian thẩm định. Tôi tìm những người chu đáo, thật sự muốn trở thành một phần của cộng đồng", bà nói.

Đến nay, hàng trăm người đã nộp đơn xin gia nhập, nhưng chỉ một số ít được chấp nhận.