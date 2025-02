Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Mang Yang và Công an xã Đăk Ta Ley điều tra vụ hủy hoại tài sản xảy ra tại xã Đăk Ta Ley. Nạn nhân là chị Giang Phương Thanh (38 tuổi, trú thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Ley).

Theo chị Thanh, sáng 12/2, khi đi thăm vườn, chị bàng hoàng phát hiện vườn cây bị chặt phá tan tành. Qua kiểm kê, 35 cây cà phê, 200 trụ tiêu và 4 cây sầu riêng đã bị cưa hạ. Đến ngày 14/2, khoảng 100 cây cà phê và sầu riêng tiếp tục bị chặt phá.

"Tôi không hiểu tại sao họ lại có thể nhẫn tâm làm vậy. Cả năm tôi chăm bón, chờ đến ngày thu hoạch, vậy mà giờ đây chẳng còn gì nữa," chị Thanh nghẹn ngào.

Chị Thanh bên vườn cây hơn 10 năm tuổi đang trong giai đoạn thu hoạch bị kẻ gian phá hoại. Ảnh: Trần Hoàn

Theo ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm cây cà phê, hồ tiêu và sầu riêng đang trong thời kỳ ra hoa đã bị chặt ngang thân. Máy bơm nước tưới tiêu cũng bị đập phá, căn nhà trong rẫy của mẹ con chị Thanh ở cũng bị ném đá.

Chị Thanh cho biết, năm 2023 chị từ Lâm Đồng đến Gia Lai mua lại vườn cây rộng hơn 1,1ha (khoảng 1.100 cây cà phê, xen lẫn hồ tiêu và sầu riêng) của ông L.V.B. với giá gần 400 triệu đồng.

"Nhà tôi chỉ có ba mẹ con. Tôi cố gắng gầy dựng vườn cây để có thể trả nợ và nuôi các con, nhưng không ngờ bị phá hoại đến mức này. Tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm," chị Thanh chia sẻ trong nước mắt.

139 cây cà phê, sầu riêng và 200 trụ tiêu bị phá hoại. Ảnh: Trần Hoàn

Vết cưa còn rất mới. Ảnh: Trần Hoàn

Theo chị, trước khi xảy ra vụ việc, chị từng bị một đối tượng đe dọa liên quan đến mâu thuẫn tiền bạc. Chị đã cung cấp thông tin về đối tượng nghi vấn cho cơ quan công an.

Công an xã Đăk Ta Ley cho biết, lực lượng chức năng đã kiểm tra hiện trường, lập biên bản và mời những người liên quan lên lấy lời khai. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xác minh.