Vợ chồng bà Nicola đứng trước căn biệt thự. Ảnh: People

Sau nhiều năm kiên trì mua sổ số, bà Nicola Dickinson (59 tuổi), sống tại Swindon (Anh), mới đây đã trúng giải thưởng có tổng trị giá 6,3 triệu USD, theo People.

Bà cho biết mỗi lần thấy vợ mua vé số, chồng bà đều than phiền, cho rằng đó là hành động “ném tiền qua cửa sổ”. Bỏ ngoài tai những lời cằn nhằn, Nicola vẫn lặng lẽ thử vận may. Cuối cùng, điều bất ngờ đã xảy ra. Bà trúng giải độc đắc và nhận gần 300.000 USD tiền mặt (7,8 tỷ đồng) cùng một căn biệt thự sang trọng trị giá khoảng 6 triệu USD (khoảng 157 tỷ đồng).

Một góc căn biệt thự của gia đình Nicola. Ảnh: People

Căn biệt thự mới, được mua bằng tiền trúng xổ số, của gia đình gồm 5 phòng ngủ, tọa lạc tại Lake District sở hữu hàng loạt tiện nghi cao cấp như phòng xông hơi, bồn tắm nước nóng dạng thùng với tầm nhìn ra hồ Windermere riêng tư, khu vườn rộng rãi, cửa ban công kính lớn.

Khu bếp hiện đại nổi bật với hệ tủ đặt riêng từ Thụy Điển, 2 lò nướng đôi Miele và bếp từ lý tưởng cho những bữa tiệc gia đình. Gia đình chia sẻ, căn biệt thự giống một khu nghỉ dưỡng hoàn hảo với tầm nhìn bao quát hồ nước và thiên nhiên xanh mát xung quanh.

Điều thú vị là ngay buổi sáng trước khi biết tin trúng giải, vợ chồng bà Nicola còn bàn chuyện sẽ chuyển sang căn nhà nhỏ hơn để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

"Chúng tôi đã nói về việc sẽ sớm chuyển sang căn nhà nhỏ hơn để kiểm soát chi tiêu. Nhưng giờ thì chúng tôi lại nâng cấp lên rất nhiều. Đúng là cuộc đời thật kỳ diệu", bà nói.