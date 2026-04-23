Namwan chia sẻ về quá khứ từng trúng giải độc đắc 4,7 tỷ đồng năm 2018. Ảnh: Mothership

Năm 2018, Namwan, khi đó 37 tuổi, làm chuyên viên thẩm mỹ tại tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan, bất ngờ trúng xổ số.

Cô trúng giải độc đắc trị giá 5,79 triệu baht (4,7 tỷ đồng). Số tiền lớn này giúp cô bước vào cuộc sống mà nhiều người mơ ước, Mothership đưa tin ngày 23/4.

Sau khi nhận thưởng, Namwan chia một nửa số tiền cho người thân và bạn bè thân thiết. Phần còn lại, cô lên kế hoạch đầu tư kinh doanh. Cô có niềm tin mạnh mẽ rằng tiền bạc có thể giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống.

Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như kỳ vọng. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, những biến động kinh tế và áp lực cuộc sống khiến mối quan hệ giữa Namwan và chồng trở nên căng thẳng. Cặp đôi thường xuyên cãi nhau và cuối cùng đã ly hôn trong giai đoạn 2022–2023.

Sau biến cố hôn nhân, thay vì ổn định lại cuộc sống, Namwan tiếp tục lao vào vòng xoáy may rủi. Với mong muốn “kiếm thêm tiền” nhanh chóng và được vận may như trước đó, cô bắt đầu chi mạnh tay để mua số lượng lớn vé xổ số.

Có thời điểm, cô bỏ ra tới 400.000 baht (325 triệu đồng) chỉ trong một kỳ quay số, nhưng không thu lại bất kỳ giải thưởng nào.

Chuỗi quyết định sai lầm này nhanh chóng bào mòn toàn bộ tài sản của cô. Từ khoản tiền hàng triệu baht ban đầu, giờ đây, Namwan chỉ còn lại vỏn vẹn 8.000 baht (6,5 triệu đồng) trong tài khoản.

Cô thừa nhận rằng số tiền ít ỏi còn lại đã khiến cô bừng tỉnh. Cô không chờ đợi vào may rủi nữa. Cô không mua thêm vé số mà tìm việc để làm. Để trang trải cuộc sống, Namwan quyết định đi bán vé số dạo.

Nhìn lại hành trình từ giàu có đến trắng tay, Namwan đúc kết một bài học đắt giá: "Tiền dễ đến thì cũng dễ đi".

Cô cho rằng, nếu không biết quản lý tài chính và kiểm soát ham muốn cá nhân, bất kỳ ai cũng có thể rơi vào vòng xoáy thất bại tương tự.

Cô coi việc trúng xổ số năm xưa không phải may mắn, mà là một "tai hoạ". Theo cô, đây là bước ngoặt dẫn đến hàng loạt biến cố cuộc đời, từ tan vỡ gia đình, ly hôn đến khánh kiệt tài sản.