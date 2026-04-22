Cuộc chia ly không mong muốn

Những ngày qua, Jơ Ngõ Ya Văn (SN 2002, xã Ka Đô, Lâm Đồng) sống trong niềm vui đoàn tụ. Văn vừa tìm lại được người em trai cùng mẹ khác cha mất liên lạc suốt hơn 17 năm qua.

Tuổi thơ của Văn sớm chịu thiệt thòi, thiếu vắng tình thương của cha từ nhỏ. Sau khi bố mẹ ly hôn, Văn về sống với bà ngoại để mẹ đi bước nữa.

Năm 2005, mẹ của Văn sinh thêm con, tên Đinh Văn Minh. Vì nhà bà ngoại gần nhà mẹ đẻ nên Văn hay qua lại chơi. Có em trai, Văn rất vui vì có người chơi cùng.

Bức ảnh cũ chụp anh em Jơ Ngõ Ya Văn và Đinh Văn Minh lúc còn nhỏ

Khi Minh biết đi, biết nói, Văn và em trai càng trở nên thân thiết. Khi đi làm, mẹ thường nhờ Văn chăm Minh. Văn hay cõng em trai chạy chơi dưới gốc cây bơ trong sân nhà bà ngoại.

Hai anh em Văn, Minh sớm gắn bó, yêu thương nhau. Nhưng ít lâu sau, vì nhiều lý do, bố mẹ Minh chia tay. Sau đó, Minh theo cha rời khỏi Lâm Đồng.

Để bớt cô đơn trên đường đi tìm em trai, Văn mang theo chú chó nhỏ của mình

Văn kể: “Lúc đó tôi khoảng 6 tuổi, Minh khoảng 3 tuổi. Minh bị đưa đi, tôi buồn lắm. Tôi cảm thấy trống vắng, cô đơn vô cùng.

Từ đó, tôi không đến nhà và gần như không tiếp xúc với mẹ nữa mà ở luôn với bà ngoại. Sau này, mẹ tôi tiếp tục kết hôn, có thêm các em nhỏ.

Tôi vẫn thương các em nhưng khoảng cách tuổi tác, không thường xuyên tiếp xúc nên không có cảm giác gắn kết như đối với Minh. Hơn thế, tôi và Minh cùng thiếu tình thương của mẹ nên tôi thương em ấy nhiều hơn”.

Sau hơn 17 năm xa cách, Văn tìm thấy em trai và cả hai có phút đoàn tụ đầy xúc động

Nỗi nhớ Minh của Văn lớn dần theo năm tháng. Văn ấp ủ ý định đi tìm em trai nhưng vì còn nhỏ, không có kinh phí, không biết bắt đầu từ đâu nên chưa thể thực hiện.

Đoàn tụ xúc động

Trưởng thành, nỗi nhớ em trai cùng những thắc mắc: Minh sống thế nào; đang ở đâu, có được bố đối xử tốt không… luôn thường trực trong tâm trí Văn. Những lúc ngồi một mình, Văn lại nhớ kỷ niệm của hai anh em.

Văn nhớ những lần dẫn theo Minh cùng các chị trong làng đi bắt ốc. Rồi lần hai anh em theo cô đi tắm suối, Minh bất ngờ chảy máu cam rất nhiều. Văn và cô sợ đến phát khóc, cõng em về báo cho các bác trong làng cầm máu.

Sau khi đoàn tụ, Văn cùng Minh gọi điện thoại thông báo, chào người thân tại Lâm Đồng

Sau nhiều đắn đo, Văn quyết tâm tìm lại em trai. Năm 2024, anh đăng bài viết tìm em trên các hội nhóm tìm người thất lạc nhưng không có kết quả.

Tháng 3 vừa qua, khi dành dụm đủ kinh phí, Văn quyết định đi tìm em trai. Anh tìm hiểu và biết thông tin, trước đây bố của Minh dẫn em về quê ở tỉnh Quảng Ngãi cũ.

Văn cũng được một người quê tỉnh Quảng Ngãi cũ cho biết từng thấy Minh đá bóng gần làng Gò Vườn, xã Long Mai, huyện Minh Long cũ, tỉnh Quảng Ngãi. Có thông tin, Văn mang theo hai bức ảnh chụp hai anh em lúc nhỏ, lái xe máy đi tìm em.

Sau khi đoàn tụ, anh em Văn, Minh có khoảng thời gian ngắn bên nhau

Ngày 4/3, Văn xuất phát từ Lâm Đồng đi qua nhiều tỉnh thành. Ngày 9/3, anh đến Quảng Ngãi và bắt đầu đến làng Gò Vườn, xã Long Mai, huyện Minh Long cũ tìm em trai.

Trên đường đi, Văn ghé nhiều cửa hàng tạp hóa, nhà dân hỏi thăm thông tin về bố của Minh. Được người dân địa phương giúp đỡ, anh tìm được gia đình em trai.

Nhờ hai bức ảnh chụp lúc nhỏ, người thân của Minh tin tưởng Văn là anh trai của con, cháu mình. 16h cùng ngày, Văn và Minh có cuộc đoàn tụ đầy xúc động.

Ngày Văn từ biệt để trở lại Lâm Đồng, Minh xúc động, ôm anh trai khóc

Văn kể: “Gặp nhau sau 17 năm xa cách, những phút giây đầu tiên, anh em tôi ai cũng ngại ngùng, xúc động, không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.

Sau đó, tôi bắt chuyện để cả hai cùng cởi mở hơn. Tôi ôn lại kỷ niệm xưa, cho Minh xem hình ảnh ngày còn nhỏ. Cuối cùng, hạnh phúc vỡ òa.

Minh xúc động rơi nước mắt. Những người xung quanh cũng cảm động, khóc theo. Tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng tìm được em trai và biết em có cuộc sống tốt”.

Sau khi đoàn tụ, Văn trở về Lâm Đồng, Minh ở lại Quảng Ngãi. Hiện, hai anh em Văn, Minh vẫn giữ liên lạc với nhau.

Văn cho biết, trong thời gian tới mình và gia đình sẽ đến Quảng Ngãi thăm em trai. Ngược lại, Minh cũng có ý định về lại quê cũ Lâm Đồng thăm bên ngoại của mình.

