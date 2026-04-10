Duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần bền vững

Sức khỏe thể chất và tinh thần là nền tảng quan trọng giúp mỗi người nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong bối cảnh chi phí y tế gia tăng và xu hướng bệnh lý nghiêm trọng ngày càng trẻ hóa, việc duy trì lối sống lành mạnh được nhiều người coi trọng. Minh Thu (28 tuổi, TP.HCM), nhân viên một công ty nước ngoài, cho biết dù công việc áp lực, chị vẫn cố gắng duy trì thói quen tập luyện mỗi ngày. Bên cạnh đó, Thu chú trọng chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế làm việc muộn để đảm bảo giấc ngủ.

“Tôi cũng học cách kiểm soát căng thẳng trong công việc, như tập trung giải quyết từng việc một. Khi áp lực tăng cao, tôi thực hiện các bài hít thở sâu hoặc nghe nhạc để cân bằng lại tinh thần”, Thu chia sẻ.

Nguồn ảnh: Shinhan Life

Bên cạnh việc chăm sóc thể chất và tinh thần, ngày càng nhiều người trẻ tại các đô thị lớn quan tâm hơn đến quản lý tài chính cá nhân. Việc chủ động xây dựng kế hoạch tài chính và tìm kiếm các phương án bảo vệ phù hợp giúp họ giảm bớt áp lực trước những rủi ro liên quan đến sức khỏe, từ đó duy trì sự ổn định và an tâm trong cuộc sống.

Trang bị một giải pháp bảo vệ toàn diện

Trong hành trình hướng tới một cuộc sống cân bằng và tương lai bền vững, ngày càng nhiều người trẻ tại các đô thị lớn lựa chọn bảo hiểm nhân thọ như một công cụ hỗ trợ quản lý rủi ro và ổn định tài chính. Đây được xem là một phần trong kế hoạch tài chính cá nhân, giúp họ chủ động bảo vệ bản thân trước những biến cố không mong muốn, đồng thời có thêm sự an tâm để tận hưởng cuộc sống hiện tại.

Một trong những giải pháp bảo vệ đa tầng có chi phí hợp lý đang được nhiều người quan tâm là Sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ Cá nhân Linh hoạt (tên thương mại: Shinhan - Sống Khỏe) cùng các sản phẩm bảo hiểm bán kèm S-Plus được công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) giới thiệu ra thị trường gần đây.

Chị Lan Anh (30 tuổi, TP.HCM), một trong những khách hàng đầu tiên tham gia gói sản phẩm Shinhan - Sống Khỏe cho biết, ưu điểm của giải pháp này là các sản phẩm được thiết kế như một “hệ thống bảo vệ đa tầng”, giúp khách hàng chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dự phòng trước rủi ro về sức khỏe và tính mạng. Bộ sản phẩm còn có tính linh hoạt cao, giúp người tham gia có thể dễ dàng lựa chọn mức bảo vệ phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình.

Trong đó, “Shinhan - Sống Khỏe” là sản phẩm bảo hiểm chính có chi phí hợp lý và quyền lợi chi trả 100% số tiền bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong. Còn bộ sản phẩm bán kèm S-Plus tập trung vào các rủi ro phổ biến đáp ứng nhu cầu gia tăng quyền lợi bảo hiểm của khách hàng.

Nguồn ảnh: Shinhan Life

S-Plus - Tử vong hoặc Thương tật do Tai nạn bảo vệ khách hàng trước những rủi ro tai nạn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng, với quyền lợi chi trả theo mức độ thương tật (bỏng, gãy xương, chấn thương cơ quan nội tạng hoặc mất, liệt hoàn toàn các bộ phận cơ thể) và chi trả lên đến 300% số tiền bảo hiểm trong trường hợp tử vong do tai nạn.

Bên cạnh đó, S-Plus - Bệnh hiểm nghèo lại mang đến sự hỗ trợ tài chính trước các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư giai đoạn cuối, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Ngoài ra, nỗi lo chi phí nằm viện cũng sẽ được san sẻ khi tham gia sản phẩm bảo hiểm S-Plus - Hỗ trợ Viện phí với quyền lợi hỗ trợ chi phí cho mỗi ngày nằm viện là 100% số tiền bảo hiểm/ngày nằm viện, lên đến 1.000 ngày nằm viện trong suốt thời hạn bảo hiểm (bao gồm cả thời gian tái tục) và nhân đôi quyền lợi bảo hiểm khi nằm viện điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt (ICU).

Cũng theo chị Lan Anh, chỉ với mức phí bảo hiểm 857.000 đồng/năm cho gói sản phẩm Shinhan - Sống Khỏe, chị đã được bảo vệ trước các rủi ro tử vong, thương tật, bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ viện phí. Trong đó, chị tham gia Shinhan - Sống Khỏe với số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng, S-Plus - Tử vong hoặc Thương tật do Tai nạn với số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng, S-Plus - Bệnh hiểm nghèo với số tiền bảo hiểm là 100 triệu đồng và đồng thời tham gia S-Plus - Hỗ trợ Viện phí với số tiền bảo hiểm là 100.000 đồng.

Trong cuộc sống hiện đại nhiều áp lực, xu hướng sống khỏe không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện thể chất mà còn gắn với sự chủ động trong quản lý tinh thần và tài chính. Khi xây dựng được nền tảng vững vàng ở cả ba yếu tố này, người trẻ có thể duy trì trạng thái cân bằng, an tâm hơn trong hiện tại và tự tin hướng tới những mục tiêu dài hạn trong tương lai.