Nhiều người trẻ có thể theo dõi từng kilomet chạy bộ, nhịp tim hay lượng calo tiêu hao mỗi ngày, nhưng lại chưa biết những chỉ số sức khỏe quan trọng của mình.

Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Thanh niên, trong nhóm người 16–30 tuổi, 34,4% thường xuyên tập thể dục nhưng chỉ 15,4% thường xuyên khám sức khỏe định kỳ. Đáng chú ý, 44,1% cho biết từng gặp vấn đề sức khỏe phải dùng thuốc hoặc đến cơ sở y tế điều trị trong 12 tháng trước khảo sát. Những con số này đặt ra câu hỏi: Liệu người trẻ đang đầu tư nhiều hơn cho cảm giác khỏe mạnh, vóc dáng cuốn hút, thay vì thực sự hiểu tình trạng sức khỏe của mình?

Phát hiện bất thường dù duy trì lối sống lành mạnh

Chị T. (32 tuổi), huấn luyện viên Pilates tại Hà Nội, là người có lối sống năng động. Ngoài tập luyện thường xuyên và ăn uống lành mạnh, chị còn tham gia leo khối, lướt sóng và trekking.

"Lúc nào cũng nghĩ mình khỏe, mình tập luyện đều đặn thế cơ mà, mình cũng không có triệu chứng gì bất thường...", chị chia sẻ.

Ảnh: NVCC

Thế nhưng, trong lần khám tại NURA Hà Nội, chị bất ngờ nhận kết quả dương tính với HPV type 16 cùng các type HPV nguy cơ cao khác. Kết quả sinh thiết sau đó ghi nhận LSIL/CIN1, tức tổn thương tế bào cổ tử cung mức độ thấp.

CIN1 không phải ung thư và nhiều trường hợp có thể tự thoái triển. Tuy nhiên, việc phát hiện HPV nguy cơ cao cùng tổn thương cổ tử cung đòi hỏi đánh giá chuyên khoa, theo dõi hoặc xử trí phù hợp với nguy cơ cụ thể.

Với chị T., kết quả này thay đổi quan niệm về việc chăm sóc sức khỏe. Tập luyện vẫn là thói quen quan trọng, nhưng không thể thay thế những kiểm tra y khoa cần thiết.

Câu chuyện của chị không phải trường hợp cá biệt về việc phát hiện bất thường khi chưa có triệu chứng.

Theo thống kê nội bộ NURA từ ngày 1/7/2024 đến 26/10/2026, hệ thống đã tiếp nhận 50.253 khách hàng tầm soát, trong đó 14.148 người dưới 35 tuổi chiếm gần 30%. Đáng chú ý, nhóm dưới 35 tuổi có tới 61.751 lượt ghi nhận bất thường cần phải theo dõi và kiểm tra chuyên sâu.

Những vấn đề bất thường của người trẻ dưới 35 tuổi hay gặp hiện nay. Ảnh: NURA

Dù vậy, dữ liệu cho thấy người dưới 35 tuổi không nằm ngoài nhu cầu kiểm tra và theo dõi sức khỏe. Tuổi trẻ và thể lực tốt không đồng nghĩa với việc mọi chỉ số bên trong cơ thể đều bình thường.

30 tuổi, nên bắt đầu kiểm tra sức khỏe từ đâu?

Một rào cản khác khiến người trẻ trì hoãn kiểm tra sức khỏe là không biết nên bắt đầu từ đâu. Những danh mục dài, chi phí cao, tốn nhiều thời gian chờ đợi và tâm lý "chưa có bệnh thì khám làm gì" khiến việc chăm sóc sức khỏe chủ động dễ bị bỏ qua.

Theo BSCKI Tô Văn Quyền, Giám đốc chuyên môn NURA TP.HCM, tập luyện, dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý vẫn là nền tảng sức khỏe. Tuy nhiên, ngay cả người trẻ không có triệu chứng cũng không nên chỉ dựa vào cảm giác khỏe mạnh để đánh giá tình trạng cơ thể.

Với người trẻ, kiểm tra sức khỏe nên bắt đầu từ việc đánh giá nguy cơ cá nhân, bao gồm tuổi, giới tính, tiền sử bệnh gia đình, thói quen sinh hoạt và các kết quả thăm khám trước đó.

Từ những kết quả thực tế đáng báo động về sức khoẻ người trẻ, sau 2 năm hoạt động tại Việt Nam, NURA giới thiệu gói NURA Lite dành cho người dưới 35 tuổi, ứng dụng công nghệ AI của Fujifilm hỗ trợ phân tích hình ảnh y khoa. Danh mục tầm soát được tinh gọn theo nhóm tuổi, hướng tới những vấn đề sức khỏe cần quan tâm, đồng thời giảm chi phí so với gói tiêu chuẩn, tương đương khoảng 500.000 đồng/tháng, nhằm giúp người trẻ dễ tiếp cận hơn với việc kiểm tra sức khỏe chủ động.

Ở tuổi 30, đầu tư cho sức khỏe không chỉ là chạy thêm vài kilomet, nâng thành tích thể thao hay cải thiện vóc dáng. Đó còn là hiểu những nguy cơ của bản thân để lựa chọn cách chăm sóc phù hợp.

Một người có thể biết chính xác mình chạy được bao xa, nâng được bao nhiêu kg hay đốt cháy bao nhiêu calo. Nhưng những con số ấy không thể cho biết tất cả những gì đang diễn ra bên trong cơ thể. Ở tuổi 30, có lẽ câu hỏi nên đặt ra không chỉ là "Hôm nay mình đã tập đủ chưa, tiếp thu bao nhiêu calo” mà còn là "Mình đã thật sự hiểu tình trạng sức khoẻ từ việc kiểm tra đúng cách chưa?".

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(Nguồn: Nura Việt Nam)