Theo báo cáo xu hướng tìm kiếm quý III/2026 của Cốc Cốc, người dùng quan tâm mạnh đến giá iPhone 18, chất lượng máy cũ và các công cụ AI phục vụ học tập, làm việc.

Báo cáo công bố ngày 13/10 cho thấy tổng lượng tìm kiếm thuộc 8 chủ đề chính trên Cốc Cốc tăng 3,6% so với quý II. Trong đó, Công nghệ tăng 8,1%, đứng trong nhóm chủ đề tăng trưởng đáng chú ý. Thể thao dẫn đầu về tốc độ tăng với 69%.

Trong lĩnh vực công nghệ, người dùng không chỉ quan tâm đến các sản phẩm mới mà còn tìm kiếm thông tin cụ thể để cân nhắc trước khi mua. Đáng chú ý, lượng tìm kiếm từ khóa "giá iPhone 18" tăng 1.726% so với quý trước, còn từ khóa "iPhone 18" và "iphone gập" cũng tăng 1.352%.

Các truy vấn liên quan đến sản phẩm cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, chẳng hạn, "iPhone 18 khi nào ra mắt" tăng 50%. Những con số này cho thấy giá bán và thông tin về thời điểm ra mắt là các khía cạnh được người dùng chủ động tìm hiểu khi chú ý đến thế hệ thiết bị mới.

Bên cạnh đó, thị trường iPhone đã qua sử dụng tiếp tục thu hút sự quan tâm. Lượt tìm kiếm "iPhone 15 Pro Max cũ" tăng 21%, "iPhone 13 Pro Max cũ Hà Nội" tăng 80%. Câu hỏi "mua iPhone cũ pin bao nhiêu là tốt" cũng tăng 27%.

Điều này cho thấy người dùng có xu hướng tìm kiếm thông tin đa chiều hơn về sản phẩm lẫn các tiêu chí so sánh với thiết bị cũ trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Ở nhóm công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), ChatGPT, Gemini, Grok và DeepSeek tiếp tục nằm trong danh sách các nền tảng được tìm kiếm phổ biến. AI Hay, ứng dụng hỏi đáp AI do đội ngũ người Việt phát triển, cũng duy trì sự hiện diện bên cạnh các sản phẩm quốc tế.

Điểm đáng chú ý trong quý III là sự nổi lên của các công cụ AI phục vụ nhu cầu chuyên biệt, đặc biệt trong giáo dục. Từ khóa "OpenQuiz AI", ứng dụng học từ vựng bằng thẻ ghi nhớ tích hợp AI, tăng 1.726%, dẫn đầu nhóm từ khóa thịnh hành được báo cáo. "Dola AI" tăng 1.352%, còn "Genspark AI" tăng 108%.

Các truy vấn liên quan đến việc tích hợp AI vào quy trình làm việc cũng tăng. "DeepSeek API" ghi nhận mức tăng 80%, trong khi "ChatGPT Plus" tăng 27%.

Xu hướng tìm kiếm công nghệ còn thể hiện ở nhu cầu nghề nghiệp. Từ khóa "việc làm IT Đà Nẵng" tăng 1.375%, "việc làm IT Helpdesk Cần Thơ" tăng 434% và "việc làm IT Khánh Hòa" tăng 91%.

Các vị trí liên quan đến AI và dữ liệu cũng được chú ý, với "AI Engineer Intern HCM" (thực tập sinh kỹ sư AI) tăng 122% và "Data Engineer Intern" (thực tập sinh kỹ sư dữ liệu) tăng 58%. Những số liệu này cho thấy người dùng đang tìm kiếm cơ hội việc làm công nghệ tại nhiều địa phương, đồng thời quan tâm đến các vị trí thực tập chuyên môn.

Cốc Cốc cho biết báo cáo được xây dựng từ dữ liệu không định danh, gồm truy vấn trên công cụ tìm kiếm và dữ liệu duyệt web theo từng thiết bị. Các tỷ lệ tăng trưởng được tính bằng cách so sánh quý III với quý II/2026.

Đơn vị này lưu ý dữ liệu phản ánh mức độ quan tâm của người dùng Cốc Cốc, không đại diện cho toàn bộ người dùng Internet Việt Nam và không đồng nghĩa với doanh số bán hàng, nhu cầu tuyển dụng hay quy mô thị trường.