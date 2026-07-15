Nhiều ngày phải nhịn đói

Sau hơn 3 năm theo mẹ sang Thái Lan sống cùng bố, tháng 6/2026, hai anh em Yôn (SN 2004) và Yok (SN 2010, cùng trú thôn Châm Prông, xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) được các lực lượng chức năng hỗ trợ hồi hương vì cuộc sống rơi vào bế tắc.

Hai anh em Yôn và Yok đã hồi hương. Ảnh: Trần Hoàn

Dù đã về nhà an toàn nhưng ký ức về thời gian sống bất hợp pháp trên đất Thái Lan vẫn còn ám ảnh hai anh em Yôn và Yok. Hiện cả hai chưa có việc làm, phải nương nhờ người anh trai trong căn nhà bố mẹ để lại.

Yôn cho biết, đầu năm 2023, hai anh em theo mẹ rời Gia Lai sang Thái Lan. Thời điểm đó, em vừa bị tai nạn gãy xương vai, phải nhập viện điều trị. Dù đã có lịch phẫu thuật nhưng em đành gác lại, đến nay, xương vai vẫn bị lệch, mỗi khi làm việc nặng đều đau nhức.

Theo Yôn, ba mẹ con đã phải chi hơn 70 triệu đồng để sang Thái Lan, nhưng do không biết tiếng bản địa nên chỉ quanh quẩn trong căn phòng trọ chật hẹp, mọi chi tiêu phụ thuộc vào tiền công phụ hồ bấp bênh của bố.

“Thời gian đầu, em còn được một số tổ chức hỗ trợ tiền ăn, thuê nhà, nhưng hơn một năm sau bị cắt hoàn toàn. Cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm túng thiếu", Yôn kể.

Thời điểm khiến chàng trai trẻ suy sụp nhất là ngày bố mẹ bị cảnh sát Thái Lan ập vào bắt giữ sau khi em vừa rời khỏi nhà. Riêng Yok do còn nhỏ, chưa đủ tuổi lao động nên được ở lại. Từ đó, hai anh em sống bơ vơ nơi đất khách.

Ngôi nhà của gia đình Yôn và Yok ở Gia Lai. Ảnh: Trần Hoàn

Không còn chỗ dựa, Yôn và Yok xin làm quét dọn, cắt cây, tỉa cành trong các khu biệt thự để mưu sinh. Dù đã thỏa thuận trước nhưng cuối tháng, nhiều chủ nhà vẫn tìm cách bớt xén tiền công. Yôn uất ức nhưng đành cắn răng chịu đựng.

Những tháng ngày tiếp đó, hai em phải sống trong cảnh khốn cùng. Khi hết cái ăn, rau rừng không có để hái, hai anh em phải chờ anh trai gửi tiền sang, có lần phải nhịn đói 2-3 ngày.

Anh em Yôn cũng luôn nơm nớp lo sợ bị bắt giữ nên đi làm phải lén lút, nhìn trước ngó sau. Ngày nghỉ hai anh em chỉ quanh quẩn trong phòng trọ, không dám ra ngoài.

Sau 3 năm vật vạ nơi xứ người, Yôn chỉ mong có một công việc để nuôi sống bản thân và trả số nợ anh trai đã vay. “Em mong mọi người đừng tin lời kẻ xấu về cuộc sống tươi đẹp nơi xứ người, nếu không sẽ rơi vào kết cục tương tự”, Yôn đưa ra lời cảnh báo.

Anh Yôm (SN 2000, anh trai Yôn và Yok) cho biết, từ ngày bố mẹ bị bắt, tháng nào anh cũng phải vay tiền để gửi sang cho hai em. Lần nhiều là 10 triệu đồng, ít cũng 5 triệu đồng, hiện anh còn nợ số tiền khá lớn.

Theo chia sẻ của anh Yôm, thời điểm mẹ cùng hai em đi Thái Lan, anh đang sống bên nhà vợ, nếu không cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh rất mừng vì các em đã trở về, mong bố mẹ cũng từ bỏ giấc mơ định cư nước ngoài để về đoàn tụ cùng gia đình.

Tay trắng trở về

Cách nhà Yôn không xa, gia đình anh Long (SN 1981, trú thôn Odeh) cũng vừa trở về sau giấc mộng đổi đời dang dở.

Năm 2023, vợ chồng anh cùng 4 người con sang Thái Lan với chi phí khoảng 140 triệu đồng. Cuộc sống chật vật vì chỉ mình anh đi làm, thu nhập khoảng 5.000 baht/tháng, trong khi tiền thuê nhà đã hết hơn một nửa. Phần còn lại không đủ nuôi 6 miệng ăn nên rất hiếm khi gia đình dám mua thịt, cá.

Anh Long nghẹn giọng khi nhắc đến thời gian sống chui lủi bên xứ người. Ảnh: Trần Hoàn

“Do tôi tham lam, nghĩ rằng đi Thái Lan sẽ kiếm được nhiều tiền. Mấy năm tha hương, nay tôi trở về thấy nhiều người có nhà mới, mua được ô tô, còn bản thân thì tay trắng...

Sống ở Việt Nam sướng hơn bên đó rất nhiều, không phải chui lủi, trốn tránh. Giờ cho tiền tôi cũng không đi nữa", anh Long nghẹn giọng.

Ngôi nhà khang trang của vợ chồng anh Long đã phải đóng cửa trong thời gian cả nhà sang Thái Lan. Ảnh: Trần Hoàn

Ông Nguyễn Chung Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng cho biết, địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân không tin, không nghe, không theo kẻ xấu, không vượt biên trái phép sang Thái Lan và Campuchia.

Theo ông Tình, những video, phóng sự do các cơ quan chức năng cung cấp được địa phương chia sẻ trên các nhóm Zalo của thôn, làng để người dân nhận biết và cảnh giác trước các thông tin xấu độc.

“Thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương chú trọng hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tạo sinh kế giúp các hộ dân lầm lỡ phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống”, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng chia sẻ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, từ ngày 23 - 26/6, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh phối hợp với Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 7 trường hợp người dân tộc thiểu số (trú tại các xã Ia Ko và Ia Băng) hồi hương từ Thái Lan về địa phương an toàn. Trong 7 trường hợp, người lớn nhất 22 tuổi, nhỏ nhất mới 16 tuổi.