Sáng 27/5, lãnh đạo Công an phường Hà Huy Tập (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Tạ Thị H. (SN 1986, trú phường Hà Huy Tập) về việc chị bị chồng là ông Mai Tùng L. (SN 1971) bạo hành, dẫn đến phải nhảy từ ban công tầng 2 xuống sân.

Công an phường Hà Huy Tập cho biết, sau khi tiếp nhận đơn, đơn vị đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để tiếp nhận điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Ảnh cắt từ clip ghi lại vụ việc xảy ra trong gia đình chị H.

Theo đơn trình báo công an, chị H. cho biết, sáng 7/5, ông Mai Tùng L. dùng hai con dao xông vào để chém chị nhưng không trúng. "Ông L. liên tục nói sẽ giết tôi và không cho người đến cứu. Do liên tục bị truy đuổi, dọa giết, hoảng loạn nên tôi chạy ra ban công, nhảy từ tầng 2 xuống sân và được đưa đi cấp cứu", chị H. trình bày trong đơn.

Cũng theo chị H., sau khi nhảy xuống từ tầng 2, chị bị đa chấn thương, gãy cột sống phải mổ do chèn tủy sống, điều trị chấn thương vùng ngực, mặt, chân tay... đến nay vẫn chưa thể vận động bình thường.