Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1998, trú xã Trà Linh, Đà Nẵng) để điều tra hành vi giết người. Rạng sáng cùng ngày, Thương đến Công an xã Trà Linh tự thú sau khi sát hại chồng là Nguyễn Xuân Trường (SN 1987).

Theo lời khai ban đầu, Thương thường xuyên bị chồng đánh đập. Tối 1/10, sau khi đi nhậu về, Trường tiếp tục cãi vã, đánh vợ và cầm dao dọa giết cả vợ cùng hai con nhỏ rồi ra phòng khách ngủ.

Trong cơn uất ức, lợi dụng lúc chồng ngủ say, Thương đã dùng khăn tắm xé ra để trói tay chân Trường và lấy một đoạn dây dù siết cổ khiến nạn nhân tử vong.

Nghi phạm Nguyễn Thị Hoài Thương bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Quang Nam

Vụ án này khiến dư luận quan tâm, đặt câu hỏi: người vợ trẻ sẽ phải đối diện mức án nào khi khai từng nhiều lần bị chồng bạo hành, dọa giết?

Trao đổi với PV VietNamNet, luật sư Trần Duyên (Công ty Luật MZI, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) cho biết, trong trường hợp lời khai của Nguyễn Thị Hoài Thương phù hợp với các chứng cứ khác trong vụ án, hành vi có thể đã cấu thành tội giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

Khung hình phạt cho tội danh này rất nghiêm khắc: từ 7 - 15 năm tù (Khoản 2) hoặc 12 - 20 năm tù, tù chung thân, thậm chí tử hình (Khoản 1).

Tuy nhiên, việc Thương khai từng bị chồng thường xuyên đánh đập, dọa giết cũng sẽ được cơ quan điều tra làm rõ. Nếu xác định đây là nguyên nhân trực tiếp khiến bị cáo uất ức, kích động tinh thần mà phạm tội, thì có thể xem xét tình tiết giảm nhẹ theo điểm e, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự: “Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra”.

Đồng quan điểm, luật sư Hoàng Trần Ngọc Anh (Công ty Luật FDVN, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) phân tích: về mặt pháp lý, hành vi tước đoạt mạng sống người khác, nhận thức được hậu quả nhưng vẫn cố ý thực hiện sẽ liên quan đến cấu thành của các tội danh về hành vi giết người theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

Tùy kết quả điều tra, cơ quan tố tụng cũng có thể xem xét các tội danh khác. Nếu xác định đối tượng Thương gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật của nạn nhân (đối với Thương hay những người thân thích của Thương) thì có thể áp dụng Điều 125 - Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, với mức án 6 tháng đến 3 năm tù.

Hoặc nếu hành vi của Thương được xem là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì có thể xử lý theo Điều 126 Bộ luật Hình sự, với mức án cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Nữ luật sư giải thích thêm: phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của nhà nước, cơ quan, tổ chức. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại.

Theo các luật sư, để đi đến kết luận cuối cùng, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ không chỉ làm rõ hành vi của người vợ đã thực hiện mà còn xem xét toàn diện nguyên nhân xảy ra sự việc, bối cảnh, diễn biến hành vi, hoàn cảnh người thực hiện hành vi vi phạm… để có thể xem xét và xử lý vừa đúng quy định pháp luật vừa đảm bảo tính nhân văn, khoan hồng.