Diễn viên Nguyễn Hùng - vai Hải trong phim Mưa đỏ cho biết khi viết ca khúc Còn gì đẹp hơn không có động cơ gì đặc biệt, viết trong tâm thế bình thường và không nghĩ ca từ giản dị lại chạm đến cảm xúc của mọi người.

Diễn viên Nguyễn Hùng (bên phải).

Về lý do ra mắt MV Còn gì đẹp hơn, ông Nguyễn Thanh Hải - đại diện nhà sản xuất cho biết: “Âm nhạc là một món ăn tinh, sự thành công của mỗi một tác phẩm không chỉ nằm ở lượng view, hay bán được bao nhiêu mà còn ở chỗ sẽ truyền đạt được ý nghĩa hay để lại gì cho đời sống âm nhạc. Đó là yếu tố khiến Tomchat quyết định thực hiện MV này với mong muốn gốp một tiếng nói, một câu chuyện lịch sử, một món ăn tinh thần của A80”.

Nếu như phiên bản gốc Nguyễn Hùng làm bài hát Còn gì đẹp hơn mộc mạc thì qua bàn tay phối khí của nhạc sĩ Vũ Quang Trung - tác phẩm có màu sắc mới.

Phần mở đầu tiếng sáo quen thuộc và giai điệu dân ca Bèo dạt mây trôi được sử dụng. Nhạc sĩ cũng kết hợp phong cách Pop - Classical để khai thác tối đa chất giọng của Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hòa.

Hai ca sĩ Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hòa.

Triệu Hồng Ngọc vinh dự khi nhận được lời mời tham gia vào dự án âm nhạc lần này. Tuy đây không phải là dòng nhạc sở trường của nữ ca sĩ nhưng khi được nghe Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng, cô đã ấn tượng đặc biệt.

“Ca từ của Còn gì đẹp hơn khiến tôi rất xúc động: Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên mẹ có đứa con anh hùng. Thật sự, âm nhạc giúp chúng ta kết nối với lịch sử bằng cảm xúc’’ - Triệu Hồng Ngọc bày tỏ.

Ca sĩ Trần Tuấn Hòa nhận lời tham gia MV Còn gì đẹp hơn chọn cách lắng nghe bài hát bằng cảm xúc thật của mình để truyền tải câu chuyện bằng giọng hát, bằng hơi thở và trải nghiệm riêng.

Nam ca sĩ có bố là một cựu chiến binh vì thế đã được nghe nhiều câu chuyện khốc liệt của chiến tranh mà những người sinh ra trong hòa bình khó tưởng tượng nổi. Khi hát Còn gì đẹp hơn, có những đoạn Trần Tuấn Hoà phải dừng lại vì xúc động.

‘’Âm nhạc có sức lan tỏa rất mạnh và tôi mong MV sẽ là một trong những cái ôm thật chặt từ quá khứ gửi đến hiện tại để dù ở đâu người Việt vẫn thấy tự hào và ấm lòng khi nhắc đến hai từ: Việt Nam’’ - Trần Tuấn Hòa chia sẻ.

Anh Phương

Ảnh: BTC