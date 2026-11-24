Hai bàn thắng của Nguyễn Lực tại World Cup U17 2026 không chỉ ghi dấu ấn lịch sử cho bóng đá Việt Nam mà còn cho thấy thành quả từ chiến lược đầu tư đào tạo trẻ của bầu Hiển tại CLB Hà Nội.

Chỉ trong ba ngày, Chu Ngọc Nguyễn Lực đã hai lần khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam vỡ òa cảm xúc. Tại World Cup U17 2026, tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội ghi bàn trực tiếp từ chấm phạt góc vào lưới U17 Bỉ ngày 20/11, rồi tiếp tục lập công bằng cú sút phạt đẹp mắt trước U17 New Zealand ngày 23/11.

Hai pha lập công đưa Nguyễn Lực trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi hai bàn thắng tại một kỳ World Cup bóng đá 11 người. Thành tích của tiền vệ 17 tuổi cũng góp phần khẳng định giá trị của công tác đào tạo trẻ mà CLB Hà Nội đã kiên trì đầu tư, phát triển dưới sự đồng hành của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển).

Chu Ngọc Nguyễn Lực (10) ghi được 2 bàn thắng đẹp và có 1 kiến tạo cho đồng đội tại World Cup U17 năm 2026. Ảnh: VFF

Trước giải đấu, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đều đánh giá cao kỹ thuật cá nhân, khả năng chuyền bóng và sự sáng tạo của Nguyễn Lực, tiền vệ sinh năm 2009.

Màn trình diễn tại Qatar cho thấy tiềm năng của cầu thủ trẻ Việt Nam khi được phát hiện sớm, đào tạo bài bản và tạo điều kiện phát triển phù hợp.

Thành quả từ chiến lược đầu tư dài hạn

Năm 2019, khi mới 10 tuổi, Nguyễn Lực gia nhập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VST của hai cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng và Văn Sỹ Thủy tại Nghệ An, cơ sở vệ tinh của CLB Hà Nội.

Sau ba năm rèn luyện kỹ năng cơ bản, Nguyễn Lực được chuyển ra Hà Nội để tiếp tục đào tạo chuyên sâu.

Năm 2024, ở tuổi 15, Nguyễn Lực cùng U17 Hà Nội giành chức vô địch quốc gia. Một năm sau, tiền vệ này tiếp tục cùng đồng đội bảo vệ thành công ngôi vô địch và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Năm 2026, Nguyễn Lực giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 Đông Nam Á, góp công đưa U17 Việt Nam lần đầu dự World Cup, được Hà Nội FC trao cơ hội thi đấu tại V-League và ghi dấu ấn bằng những bàn thắng trên sân chơi thế giới.

Tâm huyết đầu tư suốt 20 năm của bầu Hiển không chỉ được đo đếm bằng các danh hiệu mà còn thể hiện ở các cầu thủ giỏi đóng góp cho các đội tuyển quốc gia, trong đó mới nhất là Chu Ngọc Nguyễn Lực. Ảnh: T&T Group.

Nguyễn Lực là một trong những gương mặt tiêu biểu cho mô hình đào tạo trẻ được bầu Hiển và Tập đoàn T&T Group đầu tư, phát triển trong nhiều năm.

Thay vì chỉ tuyển dụng cầu thủ đã thành danh, bầu Hiển chú trọng xây dựng lực lượng kế cận thông qua chiến lược đào tạo dài hạn.

Từ hệ thống đào tạo tại Hà Nội, cơ sở vệ tinh ở Nghệ An đến Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang đi vào hoạt động năm 2022, mạng lưới tìm kiếm tài năng ngày càng mở rộng, tạo lộ trình phát triển từ bóng đá nhi đồng đến chuyên nghiệp.

Bên cạnh cơ sở vật chất, công tác đào tạo còn chú trọng đội ngũ HLV, dinh dưỡng, giáo dục văn hóa và môi trường thi đấu. Sự trưởng thành của Nguyễn Lực là kết quả của quá trình tuyển chọn, rèn luyện và đầu tư bền bỉ qua nhiều năm.

Giá trị không chỉ nằm ở những danh hiệu

Năm 2026 đánh dấu 20 năm bầu Hiển đặt nền móng xây dựng CLB Hà Nội.

Bên cạnh những danh hiệu quốc nội, hệ thống đào tạo của đội bóng Thủ đô đã góp phần phát triển nhiều tuyển thủ như Duy Mạnh, Thành Chung, Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng và Việt Anh.

Sau những thành công đó, CLB Hà Nội tiếp tục duy trì, mở rộng đầu tư cho bóng đá trẻ, tạo nền tảng phát triển lực lượng kế cận.

Nguyễn Lực trưởng thành từ hệ thống đào tạo của CLB Hà Nội cùng những tâm huyết của doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Ảnh: VFF

Chức vô địch giải U11 quốc gia năm 2026 của Hà Nội FC với đội hình được tuyển chọn từ hai trung tâm vệ tinh tại Nghệ An và Bắc Giang là một tín hiệu tích cực khác về khả năng tạo nguồn của hệ thống này.

Nếu Nguyễn Lực là thành quả của những quyết định đầu tư từ nhiều năm trước, thì những cầu thủ đang tập luyện tại các trung tâm đào tạo hôm nay chính là sự chuẩn bị cho bóng đá Việt Nam trong 5-10 năm tới.

Tất nhiên, Nguyễn Lực vẫn còn một chặng đường dài để khẳng định mình ở bóng đá đỉnh cao. Hai bàn thắng tại World Cup mới chỉ là những dấu mốc đầu tiên trong hành trình ấy.

Nhưng sự xuất hiện liên tục của những tài năng thuộc các thế hệ khác nhau cho thấy giá trị của một hệ thống đào tạo được duy trì bằng tầm nhìn dài hạn.

Sau 20 năm làm bóng đá của bầu Hiển, những chiếc cúp có thể là thước đo thành công của một CLB, nhưng những thế hệ cầu thủ được đào tạo, trưởng thành và cống hiến trong màu áo đội tuyển quốc gia mới là một trong những giá trị bền vững nhất mà hành trình đầu tư ấy mang lại cho bóng đá Việt Nam.

(Nguồn: T&T Group)