Sạp hoa quả của mẹ bất ngờ đắt khách

Những ngày qua, căn nhà nhỏ ở xã Diễn Châu (Nghệ An) của ông Cao Văn Vinh và bà Nguyễn Thị Hường - bố mẹ thủ môn Cao Văn Bình (SN 2005) - luôn nườm nượp khách ra vào.

Sau màn thể hiện ấn tượng của con trai trong trận tranh huy chương đồng giải U23 châu Á 2026 (ngày 23/1), họ hàng, xóm giềng liên tục đến chúc mừng gia đình ông Vinh.

“Sáng 26/1, Bình được về nhà nghỉ vài ngày. Từ hôm đó, nhà tôi lúc nào cũng đông khách. Trẻ con đến xin chữ ký, họ hàng, làng xóm sang chung vui.

Sáng nay, Bình chuẩn bị trở lại đội tập luyện, mọi người cũng đến tiễn. Không khí gia đình lúc nào cũng rộn ràng, náo nhiệt”, ông Vinh chia sẻ.

Thủ môn Cao Văn Bình

Cách nhà khoảng vài trăm mét, sạp hoa quả của bà Hường ở chợ Phú Diễn cũng tấp nập chẳng kém. Kể từ sau màn thể hiện xuất sắc của con trai thủ môn, sạp hoa quả của bà Hường đắt khách lạ thường. Người quen quay lại mua hàng nhiều hơn, khách lạ cũng liên tục tìm đến khiến bà ngỡ ngàng.

“Mỗi dịp được về thăm nhà, Bình thường ra chợ bán hoa quả giúp mẹ nên mọi người quanh đây ai cũng biết. Vừa qua, con cùng đội tuyển giành huy chương đồng, mọi người chúc mừng nhiều lắm, khách quen đến chung vui và mua hàng ủng hộ.

Lạ hơn nữa là, rất đông khách lạ cũng tìm đến cửa hàng của tôi. Tôi không biết vì sao họ biết đến gánh hoa quả này mà đến hỏi thăm, mua hàng. Tôi vui và bất ngờ lắm”, bà Hường chia sẻ với PV VietNamNet.

Bà Hường đã có hơn 10 năm bán hoa quả tại chợ Phú Diễn. Mỗi ngày, bà đi lấy hàng từ 4h, sau đó quay về chợ bán đến tối muộn mới về nhà. Riêng các ngày rằm và mùng 1 âm lịch hằng tháng, bà thường đi lấy hàng và bán thâu đêm.

Sạp hàng của bà chủ yếu là hoa quả theo mùa, mỗi loại nhập khoảng 2-3 yến để bán trong ngày.

Bà Hường bên sạp hoa quả của mình ở chợ Phú Diễn

Mấy ngày vừa qua, ông Vinh thấy vợ đi chợ về sớm hơn mọi khi và ngày nào cũng hết hàng. Hơn nữa, ông được nghe vợ kể rất nhiều câu chuyện thú vị ở chợ xung quanh chuyện thi đấu của con trai cầu thủ.

“Vợ tôi thắc mắc mãi là tại sao mọi người biết đến sạp hoa quả của mình mà tìm đến nhiều như vậy. Tuy nhiên, trong 2 ngày con trai về nhà, vợ tôi vẫn nghỉ bán để ở nhà tiếp khách và chơi với con”, ông Vinh nói.

Tiết lộ đặc biệt về thủ môn Cao Văn Bình

Ông Vinh chia sẻ, trong suốt hành trình tham dự giải U23 châu Á 2026, vợ chồng ông luôn mong chờ giây phút con trai được ra sân. Tuy nhiên, trong những trận vòng bảng, tứ kết và bán kết, thủ môn Trung Kiên lại là người được chọn.

Thông thường, trong hoàn cảnh này bố mẹ sẽ gọi điện động viên con nhưng ở nhà ông Vinh, con trai thủ môn lại “nhanh tay” gọi về động viên bố mẹ.

“Bình vẫn nói rằng, Trung Kiên là thủ môn số 1 nên được chọn bắt chính trong các trận đấu quan trọng. Con hứa hẹn với gia đình sẽ cố gắng nhiều hơn để có cơ hội ra sân ở những giải sau. Thương lắm!”, ông Vinh nói.

Thủ môn Cao Văn Bình (áo đỏ) bên bố mẹ, anh trai và các cháu

Trước trận tranh giải 3 khoảng 2 tiếng, đội hình ra sân được công bố. Vợ chồng ông Vinh phấn khởi khi trận này con trai được chọn làm thủ môn bắt chính. Nhìn cách con phản ứng nhanh nhạy, giữ vững khung thành, thi đấu kiên trì đến giây phút cuối cùng, vợ chồng ông tự hào.

Ông Vinh kể, Văn Bình đam mê đá bóng từ thuở nhỏ. Anh thường đá bóng cùng trẻ con trong làng, khi đi học cũng hay tham gia các giải thể thao ở trường.

Năm lớp 3, tài năng của Bình “lọt vào mắt xanh” của huấn luyện viên ở CLB Sông Lam Nghệ An. Khi con trai được chọn đào tạo chuyên nghiệp, vợ chồng ông Vinh rất trăn trở. Lo lắng con vất vả, cực khổ nếu theo nghiệp “quần đùi áo số”, ông Vinh từng có lúc muốn khuyên con nghĩ lại.

“Tuy nhiên, vợ chồng tôi hiểu rõ hơn ai hết niềm đam mê bóng đá của con. Sau nhiều ngày suy nghĩ, chúng tôi quyết định ủng hộ con theo nghiệp sân cỏ”, ông Vinh nói.

Trong suốt những năm con luyện tập xa nhà 40km, vợ chồng ông Vinh thường xuyên đến thăm nom, động viên con. Ông thấy may mắn khi con trai giữ phong độ ổn định, mỗi ngày một tiến xa trong sự nghiệp bóng đá.

Khác với sự năng nổ, lăn xả trên sân cỏ, ngoài đời thủ môn Văn Bình là chàng trai hiền lành, ít nói và đặc biệt rất chịu khó. Ông Vinh thừa nhận, nhiều khi ông không hiểu tại sao con trai có thể theo nghiệp cầu thủ.

“Ở nhà, Bình đảm đang lắm. Con chăm chỉ làm việc nhà như nấu ăn, giặt quần áo, dọn dẹp, khi rảnh thì ra chợ phụ mẹ bán hàng.

Bình ít nói lắm, ai hỏi gì trả lời nấy chứ hiếm khi chủ động bắt chuyện. Bình điềm tĩnh, sống chẳng mất lòng ai. Mấy ngày về quê, mọi người đến hỏi thăm liên tục, con ngồi tiếp chuyện nhiều cũng mệt nhưng luôn vui vẻ”, ông Vinh chia sẻ.

Với những thành tích đã đạt được, vợ chồng ông Vinh mong đó sẽ trở thành động lực để con trai tiếp tục cố gắng, kiên trì theo đuổi đam mê.

Ảnh: NVCC