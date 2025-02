Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở Khởi My chưa cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thời điểm xảy ra vụ việc cơ sở không bố trí người hướng dẫn, giám sát để bảo đảm an toàn cho du khách.

Thanh tra Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở Khởi My về các hành vi “Không cảnh báo nguy cơ gây nguy hiểm cho khách du lịch”, với mức phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu cơ sở chấp hành đình chỉ hoạt động theo yêu cầu của cơ quan chức năng theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết thêm đã có công văn đề nghị UBND quận Cái Răng chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hướng dẫn, chấn chỉnh các dịch vụ du lịch tại chợ nổi.

Đoàn kiểm tra làm việc với cơ sở điểm dừng chân Khởi My ở chợ nổi Cái Răng. Ảnh: T.X

Diễn biến vụ việc, khoảng 6h20 ngày 16/2, tại chợ nổi Cái Răng, khách du lịch tham quan tại bè nổi Khởi My do anh Trần Chí (36 tuổi) làm chủ cơ sở. Lúc này, do lượng khách tập trung đông tại lối đi (cầu tàu – PV) từ bè nổi xuống tàu du lịch nên bị sụp làm 4 người rơi xuống nước và được cứu vớt kịp thời.

Anh Trần Chí cho biết, thời điểm đó, trên bè có khoảng 100 người và không có người hướng dẫn, cảnh báo cho du khách.

Hàng ngày, cơ sở có bố trí người hướng dẫn, cảnh báo cho du khách nhằm đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc do anh Chí đến trễ nên không có người hướng dẫn, cảnh báo.

Anh Chí cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP đã làm việc và lập biên bản đình chỉ hoạt động đối với cơ sở.