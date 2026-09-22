Không ít tài xế trẻ tự tin vào kỹ năng cầm lái mà đánh giá thấp những rủi ro khi điều khiển ô tô ở tốc độ cao. Đặc biệt, thái độ ngông nghênh, liều lĩnh, bất chấp luật lệ giao thông đã dẫn đến những tai nạn đau lòng, khiến chính tài xế phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Vụ việc chiếc Volkswagen Polo lao xuống sông Nene khiến 2 người tử vong vừa được kênh ITV News (Anh) đưa tin là một bài học điển hình về lái xe an toàn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h20 ngày 17/3/2026 trên đường North Brink, gần thị trấn Wisbech, thuộc hạt Cambridgeshire, miền Đông nước Anh. Đây là tuyến đường đã xuống cấp từ lâu với nhiều ổ gà xuất hiện. Trên xe lúc này có 5 người gồm tài xế và 4 hành khách.

Chiếc xe VW Polo màu xanh đã lao xuống sông Nene vào tháng 3/2026. Nguồn ảnh: Ảnh gia đình nạn nhân Declan Berry

Khi xe rơi xuống sông, hai cô gái 16 tuổi ngồi ghế sau và nam thanh niên 18 tuổi ngồi ghế phụ đã thoát khỏi xe qua các ô cửa kính bị vỡ và lên bờ an toàn. Cả ba chỉ bị thương nhẹ.

Cô gái đi cùng, Eden Bunn, 16 tuổi bị kẹt lại và được tìm thấy trong chiếc ô tô vào ngày hôm sau khi đã tử vong. Trong khi đó, phải đến ngày 31/3, thi thể của nam tài xế Declan Berry, 18 tuổi, mới được tìm thấy gần bến du thuyền Wisbech.

Ngày 21/9, phiên điều tra nguyên nhân tử vong của tài xế Declan Berry đã diễn ra với các tình tiết mới được công bố.

Theo thông tin từ kênh ITV News, nam thanh niên ngồi ở ghế phụ phía trước khai với cảnh sát rằng, Berry đã lái xe với tốc độ cao, đồng hồ đạt tới 90 dặm/giờ (khoảng 145 km/h) nhằm "thể hiện bản thân". Anh đã giục bạn mình giảm tốc độ.

Trong khi đó, hai người bạn gái ngồi ghế sau cho biết họ không cảm thấy lo lắng trước khi tai nạn xảy ra vì đã "quen với việc Declan Berry lái xe nhanh".

Cả ba người sống sót đều nhớ đã nghe thấy một tiếng động lớn khi xe ra khỏi khúc cua. Chiếc xe sau đó mất kiểm soát, lao khỏi mặt đường, lộn trên không trung rồi rơi xuống sông Nene.

Các đội tìm kiếm chuyên nghiệp đã mất hai tuần để trục vớt thi thể nam tài xế Berry từ dưới sông. Nguồn ảnh: ITV News Anglia

Tòa án Điều tra tử vong Cambridgeshire ghi nhận, nguyên nhân chính là do tài xế lái chiếc Volkswagen Polo đã lao phải một ổ gà ở tốc độ cao.

Bà Elizabeth Gray, điều tra viên phụ trách vụ việc kết luận rằng việc chạy quá tốc độ là yếu tố lớn nhất dẫn đến tai nạn, nhưng tình trạng mặt đường xuống cấp, đặc biệt là một ổ gà lớn, cũng là yếu tố góp phần đáng kể gây ra vụ việc.

Trang tin The UK Pulse cho biết, đoạn đường North Brink nơi xảy ra tai nạn có giới hạn tốc độ 60 dặm/giờ (khoảng 97 km/h). Hồ sơ tòa án cho thấy, Berry có ba điểm phạt trên bằng lái xe do các lỗi vi phạm tốc độ trước đó. Như vậy, chiếc Volkswagen Polo được cho là đã chạy nhanh hơn giới hạn khoảng 48 km/h trước khi gặp nạn.

Ô tô đi vào ổ gà dễ dẫn tới hư hỏng vành, lốp. Ảnh: Theo Akşam

Theo tổ chức cứu hộ ô tô RAC của Anh, khi ô tô cán phải ổ gà, lực va đập có thể làm hư hỏng lốp, vành bánh xe, hệ thống treo và các bộ phận liên quan đến cơ cấu lái. Trong trường hợp lái xe tốc độ cao, cú va chạm có thể khiến tài xế mất lái.

Với tốc độ 145 km/h như trong vụ tai nạn tại Anh, chiếc Volkswagen Polo di chuyển khoảng 40m mỗi giây. Chỉ trong một giây kể từ khi phát hiện ổ gà, phương tiện đã tiến thêm quãng đường tương đương chiều dài của khoảng 10 chiếc ô tô cỡ nhỏ.

Nếu cú va đập khiến bánh xe bị lệch hướng, lốp hư hỏng hoặc hệ thống treo mất khả năng duy trì độ bám đường, tài xế sẽ không kịp xử lý, đặc biệt dễ mất kiểm soát khi đang vào cua.

RAC khuyến cáo, để lái xe an toàn, tài xế cần giảm tốc độ khi đi qua các đoạn đường xấu; giữ chắc vô lăng và tránh phanh gấp ngay khi bánh xe đang đi qua ổ gà, bởi động tác phanh có thể làm tăng tải trọng lên hệ thống treo phía trước.

Sau khi chạy qua ổ gà lớn, nếu phát hiện vô lăng bị lệch, xe rung lắc bất thường, lốp mất áp suất hoặc xuất hiện tiếng động lạ từ hệ thống treo, tài xế cần dừng xe tại vị trí an toàn để kiểm tra. Không nên tiếp tục chạy tốc độ cao khi chưa xác định được tình trạng của lốp, vành và hệ thống lái.

Thu Ngân (Theo ITV News/The UK Pulse/RAC)

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