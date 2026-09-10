Việc tài xế lái xe bị lạc đường vì tin theo chỉ dẫn của Googgle Maps xảy ra khá phổ biến nhưng lạc vào các khu vực tâm linh như nghĩa trang luôn để lại dư âm ám ảnh.

Trên thế giới, truyền thông quốc tế ghi nhận 1 vụ điển hình tại Indonesia và được nhiều kênh thường dẫn lại khi có vụ đi lạc theo ứng dụng bản đồ này.

Vụ việc nổi tiếng nhất xảy ra tại làng Pelem, huyện Pare, tỉnh Kediri, Indonesia vào đêm 28/2/2023.

Theo cảnh sát huyện Pare, tài xế tên Agus lái xe buýt chở 35 hành khách đã sử dụng Google Maps để tìm đường trong đêm. Xe có hành trình đi từ thành phố Surabaya đi thành phố Yogyakarta.

Ứng dụng dẫn chiếc xe vào một con đường làng nhỏ gần nghĩa trang.

Khi nhận ra đường đi không phù hợp với một chiếc xe buýt, tài xế cố gắng tiếp tục nhưng chiếc xe bị mắc kẹt và trật bánh trên đường. Thời điểm lúc này là 2h30 sáng. Hành khách sau đó phải chờ đến khoảng 9h30 sáng mới được người dân địa phương cùng lực lượng quân đội và cảnh sát hỗ trợ đưa ra khỏi xe.

Rất may, vụ việc không gây thương vong. Sau khi được giải cứu, 35 hành khách được chuyển sang một phương tiện khác của chính quyền tỉnh Đông Java để tiếp tục hành trình đến Yogyakarta.

Tài xế Agus cho biết trước đó ông đã đi qua một trạm thu phí cao tốc và không nhận thấy có điều gì bất thường. Tuy nhiên, khi tiếp tục sử dụng ứng dụng dẫn đường, chiếc xe lại bị đưa vào con đường hẹp gần nghĩa trang một cách khó hiểu.

“Google Maps đã gây rắc rối cho tôi hai lần”, tài xế nói với người dân địa phương.

Theo Detik

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