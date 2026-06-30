Nhà bán chủ động xây dựng uy tín, vận hành minh bạch

Theo số liệu từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số công bố, năm 2025, cứ 10 hàng hóa bán ra thì có 1 hàng hóa được mua qua TMĐT, trong vài năm tới, tỷ trọng này có thể tăng mạnh, thậm chí tiến tới khoảng 50%.

Khảo sát năm 2025 của Milieu lại cho thấy 70% người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các nhà bán được đánh giá là đáng tin cậy và cung cấp dịch vụ ổn định.

Sự tăng trưởng mạnh của thị trường đi cùng với kỳ vọng khắt khe hơn từ người tiêu dùng đang đặt ra yêu cầu mới cho các nhà bán: tuân thủ các điều luật liên quan, quy định của nền tảng và cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao độ tin cậy.

Thị trường tăng trưởng cùng kỳ vọng từ người dùng đặt ra nhiều yêu cầu mới cho nhà bán TMĐT

Thực tế, nhiều nhà bán nhận thấy việc xây dựng uy tín, vận hành minh bạch và tuân thủ đầy đủ quy định đang trở thành yếu tố quan trọng để phát triển trên TMĐT.

Ông Đỗ Hữu Tân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Magix, đơn vị cung ứng giải pháp đóng gói bao bì thông minh, cho biết doanh nghiệp đã chủ động phát triển gian hàng chính hãng trên Shopee, tối ưu vận hành, sớm triển khai các kế hoạch, hoạt động để tuân thủ các quy định.

"Từ khi bắt đầu kinh doanh trên TMĐT, chúng tôi luôn ưu tiên xây dựng hoạt động kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp và bài bản. Chúng tôi đánh giá cao các nỗ lực của nền tảng như Shopee trong việc tăng cường xác thực thông tin và chuẩn hóa hoạt động của nhà bán. Khi các tiêu chuẩn chung được áp dụng rộng rãi hơn, môi trường kinh doanh sẽ minh bạch, giúp các doanh nghiệp tập trung cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng”, ông Tân cho biết.

Ông Trần Lâm, nhà sáng lập thương hiệu JulyHouse, cũng nhìn nhận rằng các quy định về thuế, định danh người bán hay các yêu cầu minh bạch thông tin của nền tảng TMĐT dù ban đầu có thể đòi hỏi thêm nguồn lực từ nhà bán, song về lâu dài sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng hơn cho những nhà bán đầu tư bài bản và tuân thủ đầy đủ quy định.

Ông Lâm chia sẻ: “Theo tôi, những yêu cầu, quy định chính là động lực để nhà bán rà soát và chuẩn hóa hoạt động kinh doanh. Không chỉ riêng JulyHouse, nhiều nhà bán hiện đang đầu tư thêm vào quản lý hàng hóa và nâng cao dịch vụ hậu mãi. Điều này giúp đáp ứng các yêu cầu vận hành, đồng thời góp phần xây dựng uy tín thương hiệu và niềm tin của khách hàng”.

Nền tảng tăng tốc hỗ trợ nhà bán nâng chuẩn hoạt động

Ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội TMĐT Việt Nam, cho rằng các quy định về thuế và yêu cầu vận hành đang góp phần nâng cao tính minh bạch, thúc đẩy sự phát triển thực chất của thị trường.

Theo ông Phong, các nền tảng TMĐT đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường kinh doanh đáng tin cậy thông qua đầu tư công nghệ, tăng cường xác thực thông tin và hỗ trợ nhà bán tuân thủ các quy định liên quan.

Đồng hành cùng nhà bán trong quá trình nâng chuẩn hoạt động, nền tảng TMĐT như Shopee đang tiếp tục đầu tư vào giải pháp công nghệ và các chương trình hỗ trợ toàn diện.

Cụ thể, Shopee hiện đã áp dụng hình thức định danh người bán qua chip trên CCCD thông qua công nghệ NFC, kết hợp đối chiếu trực tiếp với dữ liệu từ cơ quan chức năng để tăng cường độ chính xác trong xác thực thông tin.

Song song, Shopee cũng đang ứng dụng AI để quét và nhận diện sớm các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ. Đồng thời, thông qua Cổng thông tin Bảo vệ Quyền Sở hữu trí tuệ (Brand IP Portal), các chủ sở hữu quyền có thể trực tiếp báo cáo hành vi vi phạm đến nền tảng.

Nền tảng còn triển khai tính năng “Tố cáo Sản phẩm Vi phạm” ngay trên ứng dụng, từ đó kết hợp phản hồi từ cộng đồng người mua với các công cụ kiểm soát công nghệ để nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý vi phạm.

Tính năng “Tố cáo Sản phẩm Vi phạm” trên ứng dụng Shopee là cách nền tảng kết hợp phản hồi từ người mua để phát hiện và xử lý vi phạm

Bên cạnh giải pháp công nghệ, Shopee còn đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ nhằm giúp nhà bán nâng cao năng lực vận hành. Từ ngày 1/7/2026, các nhà bán Shopee Mall, Shop Yêu thích và Shop Yêu thích+ sẽ nhận được thêm các quyền lợi, bao gồm rút ngắn thời gian xử lý khiếu nại đối với một số trường hợp, tăng cường bảo vệ quyền lợi nhà bán trong một số trường hợp trả hàng/hoàn tiền phát sinh và hỗ trợ từ đội ngũ chăm sóc khách hàng ưu tiên. Các chương trình đào tạo, hội thảo hướng dẫn về thuế cũng được Shopee tổ chức, giúp nhà bán cập nhật quy định mới và vận hành kinh doanh hiệu quả hơn.

Khi thị trường TMĐT ngày càng đề cao tính minh bạch và chất lượng dịch vụ, những nỗ lực từ cả nền tảng và nhà bán được kỳ vọng góp phần xây dựng, duy trì môi trường kinh doanh trực tuyến lành mạnh, đáng tin cậy.

Thế Định