Với gần 220 năm tuổi, nhà thờ tộc Nguyễn Tường ở Hội An (TP Đà Nẵng) từng là tư dinh của một vị đại quan triều Nguyễn. Nơi đây lưu giữ kiến trúc cổ và nhiều hiện vật quý của một dòng họ khoa bảng nổi tiếng.
Nhà thờ tộc Nguyễn Tường, được người dân địa phương quen gọi là Dinh Ông Lớn, là một trong những công trình cổ tiêu biểu còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn tại Hội An. Nơi đây không chỉ ghi dấu thời vàng son của một dòng họ khoa bảng nổi danh, mà còn lưu giữ nhiều tư liệu quý giá mang giá trị lịch sử.
Công trình được xây dựng vào năm 1806, ban đầu là nơi ở của cụ Nguyễn Tường Vân (1774 - 1822), từng giữ chức Binh bộ Thượng thư dưới triều vua Minh Mạng nhà Nguyễn. Sau khi ông qua đời, ngôi nhà được chuyển thành nhà thờ tộc.
Theo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, tộc Nguyễn Tường nổi tiếng với truyền thống hiếu học, nhiều đời đỗ đạt và đảm nhận những chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Nguyễn.
Con trai trưởng của cụ Vân là Phó bảng Nguyễn Tường Vĩnh (từng giữ chức Tuần vũ Định Tường); con trai thứ là Tiến sĩ Nguyễn Tường Phổ (Đốc học Quảng Nam và Hải Dương) dưới triều vua Thiệu Trị...
Đặc biệt, đầu thế kỷ 20, hậu duệ của dòng họ này là 3 anh em danh tiếng của văn học hiện đại Việt Nam: Nguyễn Tường Tam (bút danh Nhất Linh), Nguyễn Tường Lân (Thạch Lam) và Nguyễn Tường Long (Hoàng Đạo).
Hiện nay, nhà thờ tộc Nguyễn Tường vẫn lưu giữ hàng chục sắc phong của các đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và Thành Thái; cùng nhiều thư tịch Hán Nôm, tranh vẽ, di bút và sách cổ.
Năm 2008, công trình được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa và kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, trở thành một điểm đến văn hóa đặc sắc giữa lòng phố cổ Hội An. Năm 2020, mộ của Binh bộ Thượng thư Nguyễn Tường Vân cũng được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh.
Một số hình ảnh về nhà thờ của dòng họ khoa bảng nổi danh: